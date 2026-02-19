Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном

Совместные военно-морские учения, проводимые Россией и Ираном, носят плановый характер, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, по его словам, договоренности о проведении маневров были достигнуты еще до того, как ситуация на Ближнем Востоке начала обостряться.

Плановые учения, и они согласовываются заблаговременно, — указал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любое потенциальное военное воздействие на Иран может повлечь крайне негативные последствия. Под ударом окажется не только Ближневосточный регион, но и интересы РФ. Как указал министр, предыдущие атаки, предпринимавшиеся Соединенными Штатами и Израилем, уже создали вполне реальные риски возникновения ядерного инцидента.

До этого сообщалось, что в ближайшее время администрация США может нанести удар по иранской территории. Тем не менее эти сроки могут быть сдвинуты, поскольку финальное решение по данному вопросу еще не принято. В Белом доме в настоящий момент тщательно взвешивают все риски, связанные с эскалацией конфликта.