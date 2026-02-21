Быстрая творожная запеканка — вкус как в детстве: готовим за полчаса

Быстрая творожная запеканка — вкус как в детстве: готовим за полчаса

Если у вас в холодильнике залежалась пачка творога, а времени на сложные десерты совсем нет, этот рецепт станет вашей палочкой-выручалочкой. Запеканка получается очень легкой, в меру сладкой и буквально тает во рту, а на подготовку теста у вас уйдет не более 5 минут.

Советуем взять 500 г творога жирностью 5–9%. Его надо размять в миске вилкой. Если хотите абсолютно однородную текстуру, можно пробить массу блендером. Вбейте туда же 2 крупных куриных яйца, всыпьте 3 ст. л. сахара и 1 щепотку соли. Главный секрет пышности — вместо муки используйте 3 ст. л. манной крупы. Всыпьте ее в основную массу, добавьте 2 ст. л. сметаны и 0.5 ч. л. ванилина. Хорошенько перемешайте все до однородного состояния и оставьте на столе на 10 минут, чтобы манка немного набухла — именно это не даст запеканке опасть после духовки.

Небольшую форму для запекания надо обязательно смазать маслом. Еще советуем слегка присыпать дно манкой.

Кладите творожную массу и ровняйте ложкой. По желанию сверху можно смазать заготовку тонким слоем сметаны. Так точно образуется румяная корочка.

Отправляйте форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Как только верх станет золотистым, а края слегка отойдут от стенок — десерт готов. Дайте запеканке постоять 5 минут перед нарезкой.

Совет: чтобы сделать вкус более интересным, добавьте в тесто горсть промытого изюма, кураги или тертую цедру половины лимона.

Цветные блины на Масленицу: рассказали, как раскрасить традиционное лакомство в разные цвета.