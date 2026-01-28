Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 13:33

Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой

Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет рецепта кроется не только в ингредиентах, но и в методе нарезки и выборе соли. Возьмите 2 кг плотных, приплюснутых кочанов поздних сортов (например, «слава» или «московская поздняя»), 1 крупную морковь, 2 твердые, но ароматные груши (сорт «конференц» идеален), 50 г каменной соли крупного помола без добавок и чистую дубовую веточку длиной 10 см (можно взять с молодого побега, обязательно ошпарить кипятком). Капусту шинкуем особым способом: срезаем верхние листья, кочан делим на четвертинки, вырезаем кочерыжку и лишь затем шинкуем поперек волокон на полоски шириной 7–8 мм. Более широкая нарезка лучше держит структуру. Морковь трем не на терке, а ножом для корейской моркови — получается идеальная соломка. Груши режем тонкими ломтиками, не очищая от кожицы.

Смешиваем капусту с солью в большом эмалированном тазу. Не просто мнем, а совершаем энергичные сжимающие движения, как будто замешиваем плотное тесто, в течение 8–9 минут. В момент, когда капуста станет влажной и пластичной, добавляем морковь и груши. Аккуратно перемешиваем, чтобы не помять фрукты. В стерильную трехлитровую банку укладываем смесь, утрамбовывая деревянной скалкой. Ключевой элемент — вертикально установленная в центре банки дубовая веточка. Она не только отдает танины для хруста, но и служит естественным «дымоходом» для выхода газов. Сверху оставляем 8 см пространства, прикрываем капустным листом и ставим гнет.

Ферментацию проводим в прохладном месте (18–20 °C) — на утепленном балконе или в кладовой. Протыкаем не каждый день, а лишь на третьи сутки, аккуратно вдоль дубовой веточки. Через 6–7 дней, когда брожение затихнет, убираем гнет, закрываем капроновой крышкой и отправляем в погреб или холодильник на 3 недели для тихого дозревания.

  • Калорийность закуски — примерно 28 ккал на 100 г.

Груша добавляет нежную сладость, которая гармонично сменяется кислотой, а дубовая веточка — это природный консервант.

Ранее мы писали о шубе с секретом: топ-10 рецептов. Попробуйте — не пожалеете!

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
еда
кулинария
квашеная капуста
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл ключевую тему следующего раунда переговоров в Абу-Даби
РКН взялся за популярный у российских анимешников сайт
Турагент перечислила бюджетные варианты пляжного отдыха в марте
Гроб с телом Александра Олейникова вынесли под аплодисменты
«Правильный гонорар»: продюсер назвал сумму заработка Долиной в баре Petter
В прямой кишке умершего мужчины нашли подводку с камнем из мочевого пузыря
Огонь охватил огромную конюшню под Москвой
Школьнику из Улан-Удэ вынесли приговор за смертельное ДТП
Клиент вместо оплаты заставил курьера копаться в его саду
Стало известно, какое нововведение европейцы хотят внедрить в НАТО
Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»
Депутат объяснил, почему насильников четырехлетней девочки не депортировали
Мужчина отправился на прогулку и увидел существо, похожее на бигфута
В Минэкономразвития раскрыли стратегическую роль офлайн-сети МФЦ
Онколог ответил, как Ардова может избежать рецидива рака
Певица Ольга Орлова сообщила о трагедии в семье
Хирург предупредил о смертельной опасности липосакции
Захарова предупредила о последствиях возможной блокады Кубы
Захарова объяснила, почему Черчилль называл Польшу гиеной
Словакия отклонила предложение Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.