Мой телепорт в Италию — готовлю фетучини с нежным соусом: нужно 20 минут и одна сковорода

Блюдо выглядит так, будто его принесли из хорошего итальянского ресторана: аппетитные, покрытые соусом макароны с золотистыми грибами. При этом технология настолько проста, что с ней справится даже новичок на кухне.

В глубокой сковороде или сотейнике растапливаю сливочное масло (30 г) и обжариваю в нем измельченный чеснок (2 зубчика) до появления аромата. Добавляю нарезанные пластинками грибы (250 г) и жарю на среднем огне до золотистого цвета и полного выпаривания жидкости. Затем высыпаю в сковороду сухие макароны фетучини (250 г) и перемешиваю, чтобы они покрылись маслом. Вливаю горячую воду (500 мл) и сливки (200 мл), добавляю соль и черный перец по вкусу. Довожу до кипения, накрываю крышкой и варю на среднем огне 3–4 минуты. Затем снимаю крышку, перемешиваю, снова накрываю и продолжаю готовить около 15 минут, периодически помешивая, пока паста не станет аль денте, а соус не загустеет. В самом конце добавляю тертый пармезан (50–70 г), снимаю с огня и энергично перемешиваю, пока сыр не растворится и не создаст кремовый соус. Сразу подаю, украсив свежей зеленью.

