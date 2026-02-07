Сотрудник военкомата на Украине напал на женщину

В городе Хмельницкий на западе Украины произошел конфликт между сотрудником военкомата и гражданской женщиной. По данным издания «Страна.ua», представитель территориального центра комплектования (комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) ударил женщину, после чего она сорвала с него боди-камеру и выбросила ее.

Конфликт, судя по комментариям к появившейся в Сети видеозаписи, начался на улице. Сотрудник военного комиссариата применил физическую силу по отношению к женщине, что спровоцировало ее ответные действия — она сорвала с него так называемую боди-камеру и выбросила устройство.

Других подробностей инцидента на данный момент не приводится. Запись резко обрывается в момент, когда женщина сорвала камеру.

Ранее сообщалось, что в Киеве ТКЦ начали дежурить у полевых пунктов обогрева для насильственной мобилизации мужчин. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев проинформировал, что местные жители пользуются ими из-за проблем с энергоснабжением. Однако многие прячутся дома, проблему с продуктами они решают благодаря помощи со стороны друзей, женщин и пожилых родственников.