Врачи госпитализировали вернувшегося с Украины жителя Курской области Хинштейн: вернувшийся из украинского плена курянин был госпитализирован

Один из вернувшихся с территории Украины жителей Курской области был госпитализирован, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. Медики настояли на его помещении в областную больницу после выявления ряда серьезных проблем со здоровьем.

Глава области объяснил, что год назад 26-летнего мужчину вывезли на территорию Украины под предлогом лечения, которое так и не было предоставлено. Осколками снаряда мужчине пробило руку раздробило кости.

В результате у него неправильно сросшийся перелом плечевой кости и вообще не сросся перелом локтевой кости. Врачи также диагностировали ряд нарушений от полученной закрытой черепно-мозговой травмы, — написал Хинштейн.

По его информации, заболевания диагностированы и у других вернувшихся из украинского плена людей. Сейчас двое курян находятся под наблюдением специалистов, которые предпримут все меры для восстановления их здоровья.

Ранее стало известно, что жительница Курской области, вернувшаяся из украинского плена, не смогла сдержать слез, описывая тяжелые условия содержания. Пожилая женщина, освобожденная в ходе обмена военнопленными, рассказала, что пленных не снабжали необходимыми медикаментами.