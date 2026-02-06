Зимняя Олимпиада — 2026
Устала от сложных рецептов. Кинула в миску что было — и родилась эта хрустящая, сырная благодать

Беру капусту, яйцо и горсть тертого сыра — собираю удивительный пирог-лепешку прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный способ быстро и сытно накормить семью, когда нет ни времени, ни желания возиться со сложными рецептами.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая корочка снизу, нежная и сочная капустная основа, а внутри — ароматные тянущиеся нити расплавленного сыра. Для приготовления вам понадобится: 300 г тонко нашинкованной белокочанной капусты, 2 яйца, 100 г тертого сыра (например, моцарелла или смесь твердых сортов), 2 ст. л. муки или манки, соль, перец, щепотка паприки, растительное масло. Капусту слегка посолите, помните руками до мягкости. Добавьте яйца, муку, специи и большую часть сыра, тщательно перемешайте. На хорошо разогретую смазанную маслом сковороду выложите всю массу, разровняйте в лепешку, посыпьте оставшимся сыром. Жарьте под крышкой на среднем огне 7-8 минут до румяного дна, затем аккуратно переверните и жарьте еще 5-6 минут до готовности. Подавайте горячим, нарезав на порции.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

