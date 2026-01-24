Голубцы из кальмаров? Легко! Готовлю так, и семья сметает с тарелок — сочно, сытно и всего 30 минут времени

Этих фаршированных кальмаров можно подать и как горячую закуску, и как основное блюдо на ужин с легким салатом, и как часть праздничного фуршета, нарезав их красивыми ломтиками. Они одинаково хороши в любой роли.

Шампиньоны (300 г) нарезаю и обжариваю на сковороде на среднем огне около 5 минут до мягкости. К грибам разбиваю 6 яиц, добавляю соль и черный перец по вкусу и готовлю, помешивая, пока яйца не схватятся до состояния влажного скрембла. Снимаю с огня, добавляю измельченный укроп (1 пучок) и мелко натертый сыр (150 г), тщательно перемешиваю. Этой остывшей яично-грибной смесью начиняю подготовленные и очищенные тушки кальмаров (4 шт.), не утрамбовывая слишком плотно. Нафаршированных кальмаров укладываю в смазанную маслом жаропрочную форму и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут. Готовых кальмаров вынимаю, даю немного остыть, нарезаю толстыми ломтиками и подаю к столу.

