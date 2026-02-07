Радист ВС РФ ликвидировал украинский беспилотник для восстановления связи МО РФ: боец Ишбаев уничтожил БПЛА ВСУ и восстановил под обстрелом линию связи

Радист гаубичного артиллерийского дивизиона сержант Павел Ишбаев под огнем Вооруженных сил Украины уничтожил ударный дрон и восстановил поврежденную линию связи, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Решительные действия военнослужащего позволили выполнить боевую задачу и нанести урон противнику.

Согласно обнародованной ведомством информации, сержант Ишбаев получил задание восстановить связь, нарушенную артиллерийским обстрелом. При выдвижении к месту обрыва он был атакован ударным беспилотником.

Павел сумел найти удобную огневую точку, быстро занять позицию и уничтожить дрон из штатного оружия, — указано в сообщении.

После этого военный, невзирая на продолжающуюся опасность, выполнил основную задачу по восстановлению оборудования. Его оперативные действия помогли нанести огневое поражение наступающим формированиям ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю российские войска освободили восемь населенных пунктов. Так, освобождены: поселение Степановка в ДНР, населенные пункты Сухецкое и Торецкое в Донбассе, Придорожное, Петровка и Староукраинка в Запорожской области. Также под контроль взяты населенные пункты в Харьковской и Сумской областях.