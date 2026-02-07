Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 21:15

Бузова рассказала о любви с первого взгляда

Ольга Бузова рассказала о своей первой любви и любви с первого взгляда

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Ольга Бузова всегда влюбляется с первого взгляда и это ощущение ее редко обманывает, передает корреспондент NEWS.ru с мероприятия Big Love Show 2026. По ее словам, первая любовь настигла ее еще в юности, когда она, уйдя из дома, влюбилась в молодого человека прямо в метро.

В моей жизни всегда, как правило, происходит вот это вот первое ощущение. Оно меня редко обманывает. <...> Первый молодой человек — я в него влюбилась прямо в метро. Я посмотрела в его глаза, и все, я утонула. Я знаю, что такое утонуть в глазах. Это реально существует, — сказала Бузова.

Певица добавила, что аналогичным образом влюбилась и в своего бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова, и в следующего возлюбленного, которого впервые увидела на съемках клипа. Бузова также с иронией обратилась к журналисту, заявив, что в него она не влюбилась, так как если внутреннее ощущение «сразу не произошло», то тут обойдется «без вариантов».

Ранее Бузова заявила, что мужчина обязательно должен иметь финансовую подушку и возможность обеспечить жилье. Она раскритиковала поговорку «с милым рай в шалаше», подчеркнув, что привыкла к комфорту и не готова оказаться без машины и квартиры в сильный мороз.

Ольга Бузова
любовь
певицы
отношения
Семен Товстый
С. Товстый
Сергей Попов
С. Попов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Небольшая зарплата, рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Российским спортсменам могут открыть дорогу на международную арену
Целый город на западе Украины остался без тепла и воды
Врачи достали из ребенка ложку длиной 14 см
Угроза со стороны США заставила Фареры отложить мечту о независимости
Бузова рассказала о любви с первого взгляда
«Я замерзну»: Бузова ответила на популярную поговорку о рае в шалаше
«Шугалей», исповедь Пригожина, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме
Учитель перепутал школьника с собакой и взял на удушающий
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»
Женщина выпала из авто во время ДТП и погибла
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.