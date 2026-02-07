Бузова рассказала о любви с первого взгляда Ольга Бузова рассказала о своей первой любви и любви с первого взгляда

Певица Ольга Бузова всегда влюбляется с первого взгляда и это ощущение ее редко обманывает, передает корреспондент NEWS.ru с мероприятия Big Love Show 2026. По ее словам, первая любовь настигла ее еще в юности, когда она, уйдя из дома, влюбилась в молодого человека прямо в метро.

В моей жизни всегда, как правило, происходит вот это вот первое ощущение. Оно меня редко обманывает. <...> Первый молодой человек — я в него влюбилась прямо в метро. Я посмотрела в его глаза, и все, я утонула. Я знаю, что такое утонуть в глазах. Это реально существует, — сказала Бузова.

Певица добавила, что аналогичным образом влюбилась и в своего бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова, и в следующего возлюбленного, которого впервые увидела на съемках клипа. Бузова также с иронией обратилась к журналисту, заявив, что в него она не влюбилась, так как если внутреннее ощущение «сразу не произошло», то тут обойдется «без вариантов».

Ранее Бузова заявила, что мужчина обязательно должен иметь финансовую подушку и возможность обеспечить жилье. Она раскритиковала поговорку «с милым рай в шалаше», подчеркнув, что привыкла к комфорту и не готова оказаться без машины и квартиры в сильный мороз.