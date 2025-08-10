Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сын Краско раскрыл место, где похоронят актера

Краско похоронят на кладбище в поселке Комарово под Петербургом

Иван Краско Иван Краско Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Народного артиста России Ивана Краско похоронят на кладбище в поселке Комарово, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга, заявил в беседе с РИА Новости младший сын актера Федор Краско. Он напомнил, что там же покоится его брат — Андрей Краско.

Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать, — подчеркнул собеседник агентства.

Прощание с народным артистом предварительно намечено на 13 августа. Как сообщил источник в окружении актера, точную информацию позже озвучат в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где Краско служил с 1965 года и вплоть до своей смерти.

Актер ушел из жизни незадолго до своего 95-летия, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Отмечается, что в силу преклонного возраста организм Краско устал бороться с болезнью. Первым, кто поддержал семью знаменитости после известия о его смерти, стал друг и коллега по цеху — актер Дмитрий Харатьян. Он позвонил родным Краско и выразил им соболезнования.

