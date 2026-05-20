Яйца, жаренные на воде без капли масла: получаются пышные, с желтком всмятку

Хотите идеальную яичницу без капли масла, с пышным воздушным белком и жидким желтком, как всмятку? Есть простейший лайфхак — жарить яйца на воде.

Фишка в том, что соль, добавляемая в воду, повышает температуру кипения и белок схватывается быстро, но не пригорает, а пар делает его невероятно нежным.

Ингредиенты: 2–4 яйца, 0,5–1 стакан воды (чтобы закрыла дно), 1 ч. л. соли, перец черный или другие специи по желанию.

Способ приготовления: налейте на дно сковороды воду. Всыпьте соль и размешайте — она не даст яйцам расползтись и добавит вкуса. Доведите воду до активного кипения. Аккуратно разбейте яйца в кипящую воду по одному, стараясь не повредить желток. Сразу накройте сковороду крышкой. Готовьте ровно 2 минуты (для идеального жидкого желтка) или 2,5 минуты, если хотите, чтобы белок был более плотным, но желток оставался мягким.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить яйца таким способом. По ее словам, главное — не держать яйца на плите дольше трех минут, иначе желток тоже сварится.

