Беру картошку и все, что осталось в холодильнике, — смешиваю и подаю на завтрак румяные лепешки

Картофельная лепешка — это сытное и вкусное блюдо, идеальное для завтрака или перекуса. Готовится просто и быстро.

Нежное картофельное тесто с яйцом и мукой, обжаренное до золотистой корочки, можно дополнять сыром, зеленью или овощами — все, что есть в холодильнике.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 4-5 вареных картофелин, яйцо, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Дополнительно: 50 г твердого сыра, 1/2 болгарского перца, обжаренный лук, зелень (все по желанию).

Как приготовить

Картофель разомните в пюре, дайте остыть. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, замесите тесто. По желанию добавьте тертый сыр, мелко нарезанный перец, обжаренный лук, зелень. Сформируйте лепешки толщиной 1-1,5 см. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета (по 3-4 минуты). Подавайте горячими.

