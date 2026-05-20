Забудьте про яичницу с колбасой, готовим завтрак по-новому: яйца по-турецки

Яйца по-турецки — это невероятно ароматное, сытное и простое блюдо. Оно идеально для завтрака, сытного ужина или даже праздничного стола, когда хочется удивить гостей чем-то новым и доступным.

Ингредиенты: 4 вареных яйца, 2 головки лука, 2 болгарских перца, 2–3 крупных помидора, 150 г твердого сыра, соль, черный перец, свежая зелень для подачи.

Способ приготовления: вареные яйца разрежьте пополам вдоль. Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — соломкой, обжарьте на среднем огне 5–7 минут. Помидоры нарежьте кружочками толщиной около 1 см. На сковороду поверх обжаренных лука и перца выложите помидоры в один слой. Через 2 минуты переверните помидоры, посолите и посыпьте перцем.

Сверху на каждый кружок помидора выложите половинки яиц желтком вниз. Все посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне еще 5 минут. Готовое блюдо посыпьте рубленой зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить яйца по-турецки и советовала не игнорировать тот факт, что в блюде используются вареные яйца. Именно они отличают блюдо от всем известной шакшуки и придают неповторимый вкус.

Проверено редакцией
