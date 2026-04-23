Кисло-сладкий капустный салат — к мясу и шашлыку: настаивается за 30 минут

Капустный салат — это кисло-сладкий микс, который готовится за 10 минут и настаивается всего полчаса. Он не размякнет, а останется хрустящим и очень аппетитным.

Сочная капуста, сладковатая морковь и свежий огурец в маринаде из уксуса, сахара и масла создают идеальный баланс, оттеняющий вкус жареного мяса. Идеально к шашлыку.

Для приготовления понадобится: 1,5 кг белокочанной капусты, морковь, свежий огурец, 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. уксуса (9%), растительное масло по вкусу, свежая зелень.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, огурец нарежьте тонкой соломкой. В большой миске смешайте овощи, посолите, добавьте сахар, уксус, масло, зелень. Тщательно перемешайте, слегка помяв капусту руками. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Периодически перемешивайте.

Ранее стало известно, как приготовить маринад для селедки, который полностью убирает вкус сырой рыбы.