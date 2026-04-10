Маринад для селедки, который полностью убирает вкус сырой рыбы: можно есть сразу

Домашняя маринованная селедка по вкусу превосходит любую магазинную закуску и готовится настолько просто, что можно есть сразу.

Сочетание соевого соуса, уксуса и лука придает селедке пикантную остроту и невероятную сочность, а сахар и зелень добавляют мягкость и аромат, полностью убирая вкус сырой рыбы.

Для приготовления понадобится: 5 филе слабосоленой сельди, 2 луковицы (лучше белого или красного лука), 0,5–1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 50 мл уксуса (9%), 100 мл воды, 50 г зелени (укроп, петрушка), 1,5–2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. растительного масла.

Рецепт: филе сельди нарежьте кусочками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В миске смешайте воду, уксус, соевый соус, соль, сахар и масло, добавьте зелень. Выложите в маринад слоями селедку и лук, чтобы рыба была полностью покрыта жидкостью. Можно есть. Для более насыщенного вкуса уберите в холодильник на 2 часа.

