22 мая 2026 в 06:00

Ай да капуста, ай да вкуснота: вливаю к ней 2 яйца и ставлю на огонь — через 10 минут завтрак на столе

Это максимально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится из двух ингредиентов за 10 минут. Мелко нашинкованная капуста с яйцами и специями превращается на сковороде в румяную, сытную лепешку.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 яйца, соль, перец, растительное масло.

Как приготовить

Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. В миске смешайте капусту, яйца, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите капустную массу, разровняйте. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут до румяной корочки. Аккуратно переверните лепешку, жарьте с другой стороны еще 3–4 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт. Она рекомендовала в конце приготовления сверху посыпать лепешку сыром, так вкус становится намного ярче.

Ранее стало известно, как приготовить летний салат «Горошинка» из молодой капусты.

Проверено редакцией
