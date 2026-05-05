6 мая — Иверская икона Божией Матери (Вратарница): история, чудеса, молитвы

Историями о чудотворных образах полнится земля. Известны предания об исцелениях и вразумлениях, обретении веры и возвращении пропавших людей, а также о прочих чудесах, сотворенных иконописными ликами. В числе прославленных икон — Иверская икона Божией Матери. 6 мая православный мир справляет празднество в честь этого образа. Так что самое время обратиться к истории явления Иверской Вратарницы и вспомнить, в чем Богородичный лик помогает верующим.

История явления Иверской иконы на Афоне: от пущенной по волнам иконы до Вратарницы

История явления Иверской вратарницы начинается в тяжелые для православия времена — период иконоборчества в IX веке. В правление императора Феофила (829–842) в Малой Азии, близ города Никеи, жила верующая вдова, которая хранила у себя дома икону Богородицы. Когда императорские воины, уничтожавшие святые образа, ворвались в ее дом, один из них ударил копьем прямиком в лик Пресвятой Девы. К всеобщему изумлению, из пораженного места тотчас потекла настоящая кровь. Воин, нанесший удар, ушел прочь, но его соратники остались. Тогда вдова, желая спасти святыню от дальнейшего поругания, дала обещание воинам заплатить им, чтобы они оставили икону до утра.

Ночью, взяв святой образ, женщина вместе со своим сыном (будущим афонским иноком) отправилась к реке и, сотворив молитву, опустила икону в воду. И свершилось чудо: икона не утонула, а, встав вертикально, поплыла по волнам на запад.

Прошли многие годы. Два века спустя иноки грузинского Иверского монастыря на Афоне стали свидетелями удивительного явления: в море, недалеко от берега, они видели огненный столп, поднимающийся до самого неба. Это видение повторялось несколько дней. Монахи собрались на молитву, и после усердного моления Господу Пречистая Дева явилась во сне одному из подвижников обители — святому старцу Гавриилу Грузину. Богородица повелела ему с верой идти по воде и взять Ее икону, которая станет покровом и помощью для обители.

На следующий день иноки крестным ходом направились к морю. Под пение молитв преподобный Гавриил ступил на воду и, словно по суше, прошел по волнам к чудесно явившемуся образу. Взяв его на руки, он принес святыню на берег, где братия встретила ее с великим ликованием. Три дня совершались перед иконой молебны, после чего ее поместили в алтаре соборного храма. Так произошло явление иконы, которая позже прославится на весь мир как Иверская.

Почему икону называют Вратарницей и какая история с ней связана

Наутро после перенесения иконы в храм монахи с удивлением обнаружили, что образ отсутствует в алтаре. После долгих поисков его нашли над вратами обители. Иноки вернули икону в храм, но на следующий день история повторилась: святыня вновь оказалась над входом в монастырь. Изумленной братии вновь было видение от старца Гавриила. Пресвятая Богородица передала через него свою волю: «Не желаю быть охраняема вами, но хочу быть вашею Хранительницею… Доколе будете видеть образ Мой в обители сей, дотоле благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеют».

С тех пор чудотворный образ был оставлен на избранном Ею самой месте — над входом в обитель. В честь этого события икона получила название «Портаитисса» (от греческого слова «порта» — ворота), что в русском переводе звучит как «Вратарница». Часовня, построенная на этом месте, стала одним из самых почитаемых мест на всем Афоне. Так Царица Небесная показала, что Она Сама является не просто хранимой, но хранящей и покровительствующей. С тех пор образ Вратарницы стал наглядным символом заступничества, охраняющего врата духовные и физические.

Где находится чудотворный Иверский образ сегодня

Многие верующие, мечтающие совершить паломничество к святыне, задаются вопросом, где находится Иверская икона на Афоне. Ответ прост: она и сегодня, более тысячи лет спустя, пребывает в том самом Иверском монастыре (по-гречески — Иверон). Он является одним из самых древних и больших на Святой Горе. Образ издавна был расположен в специально построенной для него надвратной церкви, где он находится и поныне.

Однако тут стоит вспомнить про День Иверской иконы Божией Матери, 6 мая, и уточнить детали. Дело в том, что в этот день РПЦ вспоминает не саму афонскую святыню, а второе обретение ее древнего чудотворного списка. Этот список, привезенный в Москву в 1648 году, долгое время хранился в Новодевичьем монастыре. После революции 1917 года икона была изъята и передана в фонды Государственного исторического музея. И только 6 мая 2012 года, спустя почти столетие, образ был торжественно возвращен в возрожденную обитель. Сегодня этот чтимый список пребывает в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве, оставаясь одной из главных святынь русского Православия.

Чудеса, совершаемые от Иверской иконы

За долгую историю образа было засвидетельствовано множество чудес, подтверждающих его благодатную силу. Чудеса Иверской иконы Богородицы начались сразу после ее обретения. Когда иноки впервые внесли образ в храм, за ним шел старец, который всю жизнь не владел правой рукой. Приложившись к иконе, он тут же получил исцеление.

Одно из самых ярких чудес связано с нападением персидского флота на Иверский монастырь. Когда враги осадили обитель, иноки молились перед иконой Вратарницы. Внезапно поднялась страшная буря, которая потопила весь флот захватчиков. Спасшийся предводитель персов, Амира, узрев силу Божию, раскаялся и щедро одарил монастырь.

Существует также предание о чуде с монастырским хлебом. Строго соблюдая правила гостеприимства, иноки кормили всех странников бесплатно. Но однажды привратник взял плату с бедняка. Тот ушел, но вскоре вернулся с золотой монетой, которую ему, как оказалось, дала Сама Богородица, встреченная им на пути. Монета была той самой, что висела на окладе иконы. После этого случая все припасы в монастыре испортились, а хлеб покрылся червями. Так Вратарница научила братию не оставлять добродетель милосердия. Очевидцы также отмечают, что иногда лампада перед иконой начинала сама раскачиваться, предвещая большие события и бедствия.

Самый известный в России список, возвращенный 6 мая 2012 года, тоже имеет свою чудесную историю. До революции жители Моздока (Северная Осетия) свидетельствовали, что икона три раза чудесным образом оставалась невредимой во время сильных пожаров, а когда к городу подходил отряд имама Шамиля, военачальнику явилась Жена в белых одеждах, приказавшая не трогать город.

О чем молятся перед Иверской иконой Богородицы

Верующие на протяжении многих веков приносят свои молитвы Царице Небесной пред Ее чудотворным образом. Чтобы понять, в чем помогает Иверская икона, нужно обратиться к самой сути ее названия — Вратарница. Она охраняет врата — и физические (ворота дома или города), и духовные. Поэтому Ей молятся о защите жилища от врагов, воров и всякого зла, а также о том, чтобы Она отверзла верующим врата Рая и защитила на Страшном Суде.

Продолжая разговор о том, в чем помогает Иверская икона, можно выделить несколько аспектов:

Защита дома и семьи. Ей молятся о сохранении мира и благополучия в семье, о примирении враждующих. Утешение в скорбях. Образ известен своей помощью в утолении скорбей, печалей и в исцелении душевных и телесных недугов. Помощь в делах земледельческих. Издавна перед этой иконой молились о плодородии, о защите посевов от пожаров и стихийных бедствий. Покаяние. История иконы, начавшаяся с раскаявшегося грешника (воина, ударившего копьем), вдохновляет людей, отчаявшихся в своем спасении, просить у Богородицы дара покаяния и исправления жизни.

Нет такой житейской нужды, с которой нельзя было бы прийти к Пречистой Деве. Она — Заступница усердная рода христианского.

Традиции празднования 6 мая и как молиться дома

Праздник 6 мая в народном календаре часто ассоциируется с весной и земледелием, однако церковное значение этого дня гораздо глубже. В храмах в этот день совершаются праздничные богослужения и молебны. Верующие приходят поклониться возвращенной святыне и вспомнить историю ее чудесного заступничества.

Молитва перед Иверской иконой в этот день, как и в любой другой, наполнена покаянием и упованием. Традиционно перед ликом читают акафист, возвеличивающий Богородицу: «Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая».

Если у вас нет возможности посетить храм в праздник, как молиться дома? Вы можете совершить молитву перед домашней иконой. Важно помнить, что молитва — это не магический заговор, а искреннее обращение к Богу и Матери Спасителя. Постарайтесь отвлечься от суеты, зажгите свечу или лампаду и прочитайте молитву. Тексты можно найти в молитвослове.

Празднуя День Иверской иконы Божией Матери 6 мая, христиане вновь обращают взор к удивительной истории святыни и черпают в ней надежду на то присутствие милости Божией. Иверский монастырь на Афоне и его святыня напоминают каждому христианину о великой силе веры, о том, что Царица Небесная всегда готова прийти на помощь тому, кто с чистым сердцем и усердием прибегает к Ее заступничеству.