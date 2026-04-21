Можно ли молиться за некрещеных, самоубийц, преступников? Ответ священников

Молитва — значимый ежедневный ритуал в жизни христианина. Молиться принято как за себя, так и, например, о мире во всем мире. А еще, конечно, о близких: живых и покойных. Но тут перед верующим встает масса вопросов. Можно ли молиться за некрещеных родственников? А за преступников? Или за самоубийц, учитывая, что самоубийство является самым тяжким грехом в православии? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в материале NEWS.ru.

За кого можно молиться в церкви: строгие ограничения

В православной традиции тема молитвы за людей, находящихся вне церковной ограды, всегда была одной из самых сложных и болезненных для верующих. Любовь к ближнему не знает границ, но церковные каноны устанавливают определенные рамки. Эти границы разделяют соборную молитву Церкви и личную духовную работу христианина. Важно понимать, где пролегает эта грань, чтобы не навредить ни душе усопшего, ни собственной духовной жизни.

Поэтому отдельного разговора заслуживает тема церковного поминовения. Кого нельзя поминать, согласно правилам православной церкви? В храме во время Божественной литургии возносятся молитвы только о членах Церкви — людях, принявших святое Крещение и не отрекшихся от Христа. Следовательно, молиться запрещено о:

некрещеных;

инославных (неправославных христиан);

сознательно неверующих.

Это не жестокость, а проявление духовного порядка. Молитва Церкви — это молитва ее чад, и насильно вводить в евхаристическое общение тех, кто при жизни не желал этого, было бы нарушением их свободы воли.

Запрет распространяется и на тех, кто добровольно ушел из жизни. Церковь не совершает отпевания и не поминает самоубийц за литургией, оставляя их посмертную участь на суд Божий.

Можно ли молиться за некрещеных живых: домашняя молитва и ее сила

Как тогда молиться за некрещеных живых родственников? Что делать, если ваше сердце хочет этого, но правила Церкви запрещают? Хорошая новость: с частной молитвой дела обстоят не так строго.

Святые отцы разрешают и даже советуют молиться за некрещеных ближних с любовью и упованием на милость Божию. Если человек еще жив, но не покрестился (вне зависимости от причины), за него рекомендуется молиться дома. Церковь не запрещает молить Бога о вразумлении такого человека, о даровании ему веры и возможности прийти к спасительным Таинствам. Верующие могут самостоятельно читать Иисусову молитву, акафисты или просто обращаться к Богу своими словами, упоминая имена некрещеных близких.

Так что ответ на вопрос, можно ли молиться за некрещеных родственников, однозначно положителен: можно. Более того, это долг христианской любви. Разрешено ставить свечи перед иконами, соединяя это действие с сердечным прошением. Однако стоит помнить, что подавать записки с их именами в алтарь и заказывать сорокоусты нельзя.

Как молиться за некрещеных усопших: келейное правило

А что делать, если некрещеный родственник уже скончался? Тут тоже есть утешение. Смерть ставит точку в земной жизни человека, но не отменяет нашей любви к нему. Если близкий умер невоцерковленным, у его верующего родственника остается надежда на милосердие Творца.

Домашняя молитва за некрещеных усопших — это утешение для сердца и помощь душе, которая впредь не сможет изменить своей участи. В чем заключается эта помощь? В первую очередь — в милостыне и добрых делах, сотворяемых с мыслями о покойном, а также в келейном (домашнем) чтении. Важно понимать, что домашняя молитва за некрещеных усопших не тождественна церковному отпеванию. Она не гарантирует спасения, но вверяет душу усопшего неизреченной благости Божией.

Родственники могут читать Псалтирь, добавляя в помянник имя некрещеного. Самый распространенный текст — это канон святому мученику Уару, который мы рассмотрим отдельно. Главное условие — молитва должна быть смиренной, без «дерзновения» требовать у Бога райских селений для того, кто сам не искал Бога при жизни.

Молитва за самоубийц: что разрешено, а что запрещено

Очень острый и болезненный вопрос — это молитва за самоубийц в православии. Церковный канон гласит: отпевание и церковное поминовение самоубийц категорически запрещены. Этот запрет остается в силе, даже если человек покончил с собой в состоянии душевной болезни (в таких случаях требуется специальное разрешение от правящего архиерея и предоставление медицинских справок). Однако и здесь остается лазейка для горюющих родственников. Дело в том, что с большими оговорками и не без благословения духовника разрешена домашняя молитва за самоубийц в православии.

Обратимся к практике святых старцев. Преподобный Лев Оптинский разрешал своим духовным чадам молиться особым кратким прошением: «Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего (имя); аще возможно есть, помилуй. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей, но да будет святая воля Твоя». Эту молитву можно читать только с благословения священника и при условии собственной усердной христианской жизни (исповедь, причастие). Святые отцы предупреждали: подобная мольба — это ощутимая духовная работа, и неофитам браться за нее опасно, так как можно впасть в отчаяние или другие грехи.

Можно ли молиться за преступников и осужденных

Еще один острый вопрос — как молиться за осужденных или преступников. В данном случае действует тот же принцип разделения на церковное (за Литургией) поминовение и келейное (домашнее) поминовение.

За живого преступника, даже отлученного от Церкви своим образом жизни, можно молиться. Более того, нужно. Церковь призывает молиться о вразумлении заблудших, о смягчении сердец злодеев и об облегчении участи невинно осужденных. В храме можно подавать записки о здравии любого крещеного человека, даже если он находится в тюрьме или совершил тяжкое преступление.

Что касается усопших преступников, которые были крещены, то за них можно молиться так же, как и за любых усопших: читать Псалтирь, подавать милостыню. Отказ в поминовении касается только тех, кто сознательно отверг Христа или ушел из жизни без покаяния по собственной воле.

Молитва святому мученику Уару: кому и как помогает

Теперь вернемся к вышеупомянутой молитве святому Уару и поговорим о ней подробнее. В православной агиографии есть уникальный святой, к которому обращаются в самых безвыходных ситуациях. Это мученик Уар, живший в IV веке.

Молитва святому Уару за некрещеных — это уникальный текст с интересной историей. Из жития известно, что святая Клеопатра Палестинская (не путать с египетской царицей) перевезла мощи замученного до смерти Уара в Палестину, после чего во сне получила откровение. В этом видении Уар умолил Бога о прощении ее предков-язычников, которые были похоронены рядом с его мощами. С тех пор в Церкви сложился благочестивый обычай читать святому Уару канон об умерших, не сподобившихся святого Крещения.

Однако важно понимать нюанс: молитва святому Уару — это не «церковное отпевание». Читать этот канон можно только дома (келейно). Это обращение к святому с просьбой быть ходатаем перед Богом за тех, за кого мы не можем молиться в храме. Не стоит заказывать молебны святому Уару в храме, подразумевая под этим поминовение некрещеных, — это нарушение литургического устава.

Что делать, если умер некрещеный родственник

И последний — самый тяжелый и трагический вопрос: что делать при смерти некрещеного родственника? Смерть некрещеного близкого — это тяжелое испытание для верующей семьи. Верующий человек может не знать, как облегчить участь усопшего. Разберем алгоритм действий:

Нельзя отчаиваться и впадать в уныние. Надо отказаться от мысли об отпевании в храме и подаче сорокоуста (нельзя нарушать канон). Пора обратить особое внимание на домашнюю молитву и милосердные дела в память о покойном.

Что еще можно делать при смерти некрещеного родственника? Самое время взять на себя келейное правило: читать канон мученику Уару или Псалтирь. Чтобы сделать приятное душе покойного дело, можно навести порядок на его могиле. В храме же стоит ставить свечи о здравии себя и живых воцерковленных родственников. А покойного поминайте в личной домашней молитве, не вписывая его в заупокойные записки. Лучшим проявлением любви станет раздача милостыни нуждающимся с просьбой помянуть душу усопшего, а также добрые дела, совершенные в память о нем.

Теперь вы знаете, что делать при смерти некрещеного родственника и многое другое. Рассмотренные вопросы, в особенности поминовение самоубийц, до сих пор вызывают споры среди скорбящих, надеющихся облегчить участь души покойного. Не поддавайтесь сомнениям, горечи и надменности. Главное — помнить, что милосердие Божие шире наших представлений о справедливости и искренняя любовь близких, подкрепленная смиренной молитвой, не остается неуслышанной.

