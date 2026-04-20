20 апреля 2026 в 05:50

Порезы во сне — скрытая опасность? Что говорят сонники

К чему снятся порезы? Сон, в котором вы видите кровь и чувствуете острую боль от раны, почти всегда носит предупреждающий характер. Это не пророчество катастрофы, а сигнал подсознания о вашей уязвимости.

Общее значение

Порезы символизируют границы вашего «я». Если во сне вы поранились, значит, в реальности кто-то или что-то угрожает вашему душевному равновесию или репутации. Эзотерики трактуют такой сюжет как опасную ситуацию, где источник проблем — вы сами или ваше окружение.

К чему снятся порезы на руках и животе

Порез на руке (ладонь или пальцы) предвещает жесткую конкурентную борьбу или проблемы в общении. Если вы порезали левую руку — ждите разлада в личной жизни.

А вот порез на животе — знак более серьезный и интимный. Для женщины он может означать душевные колебания в выборе партнера или глубокие переживания. Мужчине такой сон пророчит мелкие размолвки с коллегами и близкими, предупреждая о необходимости сдерживать гнев. В некоторых трактовках вспоротый живот снится к крупным тратам или убыткам.

Порезы лезвием, ножом или стеклом

Толкование видения зависит от орудия, использованного во сне.

  • Порезаться ножом — к зависимости от жестокого человека или к плохому настроению и неудачам в бизнесе.

  • Порез лезвием (бритвой) — опасность из-за вашей собственной неуверенности, хотя некоторые сонники сулят хорошее настроение.

  • Стекло во сне — символ клеветы и сплетен; если вы порезались им, готовьтесь дать отпор лживым слухам.

Глубокие порезы: что они значат

Видеть сильное, глубокое ранение с хлещущей кровью — крайне неблагоприятный знак. Он предвещает невосполнимые потери, большое горе в семье или тяжелую болезнь.

Отличие для мужчин и женщин

Женщине мелкий порез сулит появление назойливого поклонника, а глубокая рана — разочарование в близких. Мужчине такой сон часто снится перед началом депрессии, риска физической драки или проблем в бизнесе, призывая к осмотрительности.

Ранее мы рассказали, к чему снится молния.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
