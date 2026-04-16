Молния во сне: неожиданный знак судьбы — к интриге, ссоре или повышению?

К чему снится молния К чему снится молния Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
По мнению авторитетных сонников, молния во сне — символ двойственный, олицетворяющий как внезапное озарение, так и разрушительную силу. Чаще всего такой сон предвещает стремительные перемены, которые застанут врасплох. Если вам приснилась яркая вспышка, готовьтесь к неожиданным известиям или судьбоносной встрече.

К чему снится гроза с молнией

Гроза с молнией и раскатами грома часто указывает на бурю эмоций внутри вас. С одной стороны, это может предвещать удачу в делах и счастливый брак для влюбленных. С другой — если буря застала вас врасплох на открытой местности, сон предупреждает о грядущем скандале или конфликте с начальством. Наблюдать грозу издалека — к временным трудностям, которые закончатся так же быстро, как и начались.

К чему снится молния мужчине

Для сновидцев молния — знак внутренней силы и амбиций.

  • Если холостяк видит вспышку, его ждет интересное знакомство, где он сможет проявить себя с лучшей стороны.

  • Женатому мужчине сон советует прислушиваться к словам супруги — она может подкинуть блестящую идею для улучшения благосостояния.

  • Удар молнии рядом предвещает испытание характера и необходимость принятия неординарного решения.

К чему снится молния женщине

Для женщин трактовка зависит от статуса.

  • Молодой сновидице сон сулит мимолетное, но яркое увлечение.

  • Замужней даме яркая вспышка предрекает выяснение отношений с супругом, возможно, всплывут старые обиды.

Если молния осветила женщину, сонник Миллера обещает недолгое процветание и радость, но бизнесвумен после такого сна советуют быть осторожнее, а матерям — окружить детей заботой. Увидеть черную молнию — к затяжной полосе неудач и печали.

Елизавета Макаревич
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
