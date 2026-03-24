Смерть живого во сне: не бойтесь, это к добру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если вам приснилась смерть близкого человека, который на самом деле жив, не стоит пугаться. Это один из самых распространенных сюжетов, и почти все популярные сонники сходятся во мнении, что такой сон не предвещает реальной трагедии, а, напротив, часто сулит долголетие тому, кого вы «похоронили» во сне. На самом деле это отражение внутренних процессов: завершения старого этапа отношений, перемен в жизни или подавленных эмоций.

Для мужчин такой сон часто символизирует нахождение на пороге важного решения. Это может касаться карьеры, бизнеса или личных отношений. Подсознание подсказывает, что пришло время действовать. Стоит прислушаться к голосу разума и советам старших, чтобы избежать ошибки. Если мужчина видит умершей свою любимую женщину, это может предвещать финансовую удачу или появление прибыльных идей.

Женщине такой сюжет чаще всего указывает на то, что в реальной жизни она столкнулась с проблемой, которую сложно решить в одиночку. Сон призывает не стесняться просить помощи у близких — именно они помогут справиться с трудностями. Согласно некоторым толкованиям, если женщине снится смерть любимого, это может говорить о пересмотре привязанностей или страхе одиночества, но также иногда сулит улучшение материального положения.

Общие трактовки по сонникам:

  • Сонник Миллера: видеть живого человека мертвым — к испытаниям. Если действие происходит в вашем доме, ждите проблем в семье; если на работе — сложностей в профессиональной сфере.

  • Сонник Ванги: такой сон предупреждает о грядущих проблемах. Размер неприятностей зависит от степени родства: чем ближе человек, тем серьезнее могут быть перемены в жизни.

  • Сонник Фрейда: сон символизирует подавленный гнев или желание освободиться от влияния этого человека, «похоронить» прошлые обиды или болезненные воспоминания.

Если вы видели во сне похороны, гроб или смерть близкого, который жив, это не повод для паники. Часто такие сны приходят, чтобы показать: ваши отношения переходят на новый уровень либо вы скучаете по человеку и подсознательно хотите восстановить утраченную связь.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 55 БПЛА
«Последствия будут самыми печальными»: посол об ударе по Брянску
Врач ответила, сколько шагов в день надо пройти для снижения риска инфаркта
Головные боли, стрессы, настроение на нуле: как выйти из сезонной депрессии
В США осудили россиянина за серию кибератак с ущербом на $9 млн
«Это агония»: в ЕС рассказали, что случилось с Зеленским из-за Орбана
Адвокат дала денежный совет супругам перед разводом
Над российским регионом сбили два беспилотника
Стало известно, является ли наличие ВПЧ противопоказанием для вакцинации
Израиль и США ударили по газопроводу и распределительной станции в Иране
Психолог объяснила, как воспитать в ребенке самостоятельность
Назван лучший клей для укладки плитки в ванной комнате
Количество погибших при крушении самолета в Колумбии удвоилось
Турэксперт назвала идеальную альтернативу Дубаю по доступным ценам
Юрист ответил, чем могут обернуться шумные детские игры в поезде
Юрист ответил, кто может стать наследником покойного без завещания
Командование ВСУ опасается перестрелок с дезертирами
Найдена причина, почему сотрудники исчезают без предупреждения
«В больницу»: побывавшего в ДНР журналиста пытали во Франции
Работавшим в 90-е годы россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

