Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 04:38

Эти луковые кольца стали моим секретным «оружием» для гостей — готовятся за 10 минут и всегда улетают первыми

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ищете рецепт, который выручит в любой ситуации? Эти луковые кольца готовятся быстрее, чем успевают прийти гости, но производят эффект сложного и продуманного блюда.

Две крупные луковицы очищаю и нарезаю кольцами толщиной 0,5-1 см, аккуратно разделяю их. Кольца солю и перчу по вкусу. Подготавливаю три тарелки: с 100 г муки, со взбитыми 2 яйцами и с 150 г панировочных сухарей.

Каждое луковое кольцо последовательно обваливаю в муке, затем окунаю во взбитое яйцо и, наконец, плотно панирую в сухарях. В сковороде разогреваю растительное масло слоем около 1,5 см. Обжариваю кольца партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Готовые кольца выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю сразу с любимым соусом.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считанные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Влюбилась в морскую капусту благодаря этому салату: три ингредиента и море удовольствия
Общество
Влюбилась в морскую капусту благодаря этому салату: три ингредиента и море удовольствия
Закуска для посиделок с подружками: сыр и слоеное тесто — идеальный дуэт под любые напитки
Общество
Закуска для посиделок с подружками: сыр и слоеное тесто — идеальный дуэт под любые напитки
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Общество
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Общество
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Мешаю лук и сырок: луковый пирог с плавленым сыром — бюджетное чудо без заморочек
Общество
Мешаю лук и сырок: луковый пирог с плавленым сыром — бюджетное чудо без заморочек
закуски
рецепты
лук
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой
Раскрыты истинные цели экипажа американского катера у берегов Кубы
Нутрициолог назвала идеальное мясо для ЗОЖников
Родственники украинских пленных просят их не возвращаться из России
Следователи изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки
Зеленский в панике — Одессу готовят к партизанской войне: планируют сдать?
ПВО уничтожила беспилотник на подлете к Воронежу
Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь: что об этом известно
Эксперт объяснила, как не переплачивать за газ по нормативам
Иллюзионист рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее
Рубио заявил, что терпение Трампа по Украине не бесконечно
В МИД РФ нашли странности в уставе Совета мира Трампа
Хирург назвал неожиданный эффект от ринопластики для женщин
Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта
Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan
Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС
Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз
В Полтаве прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.