Названа профессия, представители которой зарабатывают больше «айтишников»

В 2025 году зарплаты строителей в России выросли на 23%, что оказалось значительно выше динамики доходов IT-специалистов, сообщают «Известия». Средний заработок в строительной отрасли превысил зарплаты программистов на 27 тыс. рублей.

При этом спрос со стороны работодателей также растет: число вакансий в производстве выросло на 9%, для представителей сферы рабочего персонала — на 13%, в строительстве — на 21%, — отметили эксперты.

В конце лета для рабочего персонала были открыты 267 тыс. вакансий, производстве и сервисном обслуживании — 186 тыс., в строительной сфере — 182 тыс. В IT-сфере были нужны 55 тыс. специалистов, в маркетинге — 32 тыс.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб связала возможность курьеров зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц с их готовностью работать по 12 часов в день, часто без выходных. По ее словам, такая интенсивная работа приводит к физическому истощению и представляет собой работу в ущерб здоровью. Бессараб также назвала глупостью введение ограничений по зарплатам курьеров, так как рынок сам регулирует уровень оплаты труда.