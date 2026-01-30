В США раскрыли, как Киев отправил молодых контрактников ВСУ на убой WSJ: молодых контрактников ВСУ бросили на самые опасные участки фронта

Молодых украинских солдат по краткосрочным контрактам отправляют на самые опасные участки фронта, сообщает газета The Wall Street Journal. Как пишут авторы, эти новобранцы несут тяжелые потери, пытаясь сдержать наступление российской армии.

В публикации говорится, что сотни молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет присоединились к армии по специальной программе. Из-за большой нехватки солдат командование направляет многих из них прямо на передовую, где идут самые тяжелые бои.

Журналисты приводят несколько историй гибели таких солдат. Один из них, Кирилл Горбенко, погиб в октябре на крайне опасном участке фронта. Другой участник программы, Вячеслав Малец, также был убит в районе Красноармейска в ДНР. WSJ добавляет, что другие молодые бойцы получили тяжелые ранения, а многие просто сбежали из армии.

Программа «молодежного» контракта начала работать в феврале 2025 года для привлечения добровольцев от 18 до 25 лет. Им обещают высокую зарплату, льготы при поступлении в вузы и выгодную ипотеку.

Ранее WSJ спрогнозировала три возможных сценария развития конфликта на Украине в 2026 году, согласно одному из которых Киеву придется пойти на трудную сделку, получив лишь слабые гарантии безопасности от США. Другие варианты — продолжение боевых действий или ужесточение Западом санкций против России в попытке вызвать «усталость» Москвы.