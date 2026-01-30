Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 11:52

В США раскрыли, как Киев отправил молодых контрактников ВСУ на убой

WSJ: молодых контрактников ВСУ бросили на самые опасные участки фронта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Молодых украинских солдат по краткосрочным контрактам отправляют на самые опасные участки фронта, сообщает газета The Wall Street Journal. Как пишут авторы, эти новобранцы несут тяжелые потери, пытаясь сдержать наступление российской армии.

В публикации говорится, что сотни молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет присоединились к армии по специальной программе. Из-за большой нехватки солдат командование направляет многих из них прямо на передовую, где идут самые тяжелые бои.

Журналисты приводят несколько историй гибели таких солдат. Один из них, Кирилл Горбенко, погиб в октябре на крайне опасном участке фронта. Другой участник программы, Вячеслав Малец, также был убит в районе Красноармейска в ДНР. WSJ добавляет, что другие молодые бойцы получили тяжелые ранения, а многие просто сбежали из армии.

Программа «молодежного» контракта начала работать в феврале 2025 года для привлечения добровольцев от 18 до 25 лет. Им обещают высокую зарплату, льготы при поступлении в вузы и выгодную ипотеку.

Ранее WSJ спрогнозировала три возможных сценария развития конфликта на Украине в 2026 году, согласно одному из которых Киеву придется пойти на трудную сделку, получив лишь слабые гарантии безопасности от США. Другие варианты — продолжение боевых действий или ужесточение Западом санкций против России в попытке вызвать «усталость» Москвы.

Украина
ВСУ
контрактники
спецоперация
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Лучше бы молчал»: в Крыму ответили Гутерришу после заявления о регионе
В Кремле удивились заявлению Зеленского о встрече с Путиным в Москве
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного нашли за мусоркой после ограбления ресторана
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.