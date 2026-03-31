Льготы по ЖКУ для пенсионеров в Великом Новгороде: сколько и как оформить

Когда подходит срок платить за квартиру или дом, многие пенсионеры начинают пересчитывать цифры в квитанциях. Хорошая новость в том, что государство и областные власти предусмотрели несколько способов сделать коммунальные платежи менее обременительными. В Новгородской области действует целая система поддержки: от компенсации взносов на капитальный ремонт до субсидий тем, у кого расходы на коммуналку превышают определенный порог. Разобраться во всех этих мерах непросто, но вполне реально. Главное — знать, кому что положено и куда обращаться пенсионеру за субсидиями и льготами в Великом Новгороде.

Кто имеет право: возраст, статус, доход

Право на льготы по жилищно-коммунальным услугам определяется не только возрастом, но и тем, к какой категории граждан относится человек. В Новгородской области, как и во всей России, действуют федеральные льготы — они устанавливаются законами страны, и регион только помогает их выплачивать. Кроме того, есть льготы региональные, которые власти области вводят самостоятельно.

К федеральным льготникам относятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие от радиационного воздействия (например, чернобыльцы), Герои России и Герои Труда. Для этих категорий предусмотрены ежемесячные денежные выплаты, часть из которых можно направлять на оплату жилья и коммунальных услуг.

Но есть и возрастные льготы, о которых нужно знать каждому пенсионеру. Если человек достиг 70 лет, он может получать компенсацию взносов на капитальный ремонт. А тем, кому исполнилось 80 лет, полагается полное освобождение от этой платы. При этом важно помнить: льгота предоставляется только тем пенсионерам, которые живут одни или в семье, состоящей из других неработающих пенсионеров. Если в квартире прописан трудоспособный родственник, который официально работает, компенсацию могут не дать — об этом нужно уточнять в соцзащите.

Еще одна важная категория — ветераны труда. Это звание присваивается людям, которые имеют длительный трудовой стаж и награды или просто отработали в регионе определенное количество лет. В Новгородской области существует два вида такого звания: «Ветеран труда» федерального значения и «Ветеран труда Новгородской области». Обладатели этих званий получают право на ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Отдельно стоит сказать о тружениках тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий. Для них тоже предусмотрены меры поддержки. Всеми этими вопросами в регионе занимаются органы социальной защиты — с января 2019 года полномочия по предоставлению мер социальной поддержки переданы на областной уровень.

Компенсация взносов на капремонт: после 70 и 80 лет

Плата за капитальный ремонт — одна из самых частых тем для вопросов среди пенсионеров. В Новгородской области, как и по всей стране, действует правило: если человек живет один и ему исполнилось 70 лет, он имеет право на компенсацию половины взноса на капремонт. Тем, кому уже за 80, компенсируют всю сумму.

Но есть нюансы. Во-первых, речь идет именно о компенсации, то есть человек сначала платит по квитанции, а потом ему возвращают часть денег. Во-вторых, льгота распространяется только на одного собственника — если квартира оформлена на нескольких человек, компенсация положена лишь тому, кто достиг соответствующего возраста. В-третьих, учитывается не вся площадь жилья, а только нормативная — обычно это 33 квадратных метра на одного человека, 42 на двоих и по 18 квадратов на каждого, если семья больше.

Оформлением этой компенсации в Новгородской области занимаются специалисты отдела социальной защиты по месту жительства. В районах работают территориальные отделы, в Великом Новгороде — городское управление соцзащиты. Подать документы можно через многофункциональные центры — это самый удобный способ для тех, кто живет в городе.

Субсидия на оплату ЖКУ: если расходы больше 22% от дохода

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг — это отдельный вид помощи, который не зависит от льготного статуса. Она предназначена для тех, у кого расходы на «коммуналку» превышают определенную долю от совокупного дохода семьи. В Новгородской области этот порог составляет 22%. Если ваша семья тратит на оплату жилья и коммунальных услуг больше этой суммы, вы можете обратиться за субсидией.

Как это работает? Берется общий доход всех членов семьи за последние полгода, делится на количество месяцев — получается среднемесячный доход. Затем смотрят, сколько уходит на квартплату. Если доля расходов больше 22%, государство компенсирует разницу.

Субсидия назначается на полгода, потом ее нужно подтверждать заново. Для оформления нужны паспорта всех членов семьи, документы на жилье, справки о доходах за полгода и квитанции об оплате. Важно знать, что субсидия предоставляется только тем, у кого нет задолженности по коммунальным платежам. Если долг есть, его нужно сначала погасить или заключить соглашение о его погашении с управляющей компанией.

В отличие от компенсации взносов на капремонт, субсидию можно оформить независимо от возраста и наличия других льгот. Главное — чтобы расходы на ЖКУ действительно превышали установленный порог.

Льготы ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным

Ветераны труда — одна из самых многочисленных категорий льготников в Новгородской области. Для них предусмотрена ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ее размер зависит от того, какое звание присвоено: федеральный ветеран труда или региональный. В обоих случаях компенсация рассчитывается исходя из нормативной площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.

Труженики тыла — это люди, которые во время Великой Отечественной войны работали в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Для них в регионе также предусмотрены меры поддержки, включая компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Тот же порядок распространяется на реабилитированных граждан и тех, кто пострадал от политических репрессий.

Важно помнить, что эти льготы не суммируются. Если человек является одновременно ветераном труда и инвалидом, он получает одну компенсацию — ту, которая больше. Выбор категории, по которой будут начисляться выплаты, делает сам льготник при обращении в соцзащиту.

В Новгородской области за назначение и выплату ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг отвечают специалисты отдела социальной защиты. Для ветеранов труда дополнительно требуется удостоверение установленного образца — его тоже выдают в соцзащите после присвоения звания.

Пошаговая инструкция по оформлению: МФЦ, соцзащита, документы

Разобраться, куда идти и что брать с собой, — половина дела. В Новгородской области прием документов на все виды жилищно-коммунальных льгот организован через многофункциональные центры. Это самый удобный путь: в МФЦ работают по единому стандарту, очереди меньше, а сотрудники помогут проверить полноту документов.

Первый шаг — собрать документы. Для любой льготы понадобятся: паспорт заявителя, страховое свидетельство (СНИЛС), документы на жилье (свидетельство о собственности или договор найма), справка о составе семьи (ее берут в управляющей компании или в паспортном столе), квитанции об оплате ЖКУ за последние месяцы. Для компенсации взносов на капремонт по возрасту нужен еще документ, подтверждающий, что пенсионер не работает и проживает один (или с неработающими пенсионерами). Для ветеранов труда — удостоверение ветерана.

Второй шаг — выбрать удобное место. В Великом Новгороде работает несколько офисов МФЦ. Если вам удобнее общаться напрямую с соцзащитой, можно прийти в территориальный отдел по месту жительства. В районах области работают свои отделы — например, в Хвойнинском районе прием ведется по адресу: поселок Хвойная, улица Красноармейская, дом 11.

Третий шаг — подать заявление. Его можно заполнить на месте, специалисты подскажут, как правильно. К заявлению прикладываются копии документов (оригиналы нужны для сверки). После приема заявления выдается расписка с датой, когда ждать решение.

Четвертый шаг — получить выплату. Если решение положительное, компенсация или субсидия начнут поступать на банковский счет, который указан в заявлении. Обычно деньги приходят до 20-го числа следующего месяца.

Есть и альтернативный способ — подать заявление через портал «Госуслуги». Это подходит тем, кто уверенно пользуется компьютером и имеет подтвержденную учетную запись. Но первый раз лучше все же прийти в МФЦ, чтобы получить консультацию и убедиться, что все документы в порядке.

Примеры расчета для разных категорий пенсионеров

Чтобы понять, как работают эти льготы, проще всего разобрать на примерах. Возьмем типичные ситуации, которые встречаются в Новгородской области.

Пенсионер Иван Петрович, 72 года, живет один в двухкомнатной квартире. Его пенсия — 22 тысячи рублей. Плата за капитальный ремонт составляет 500 рублей в месяц. Поскольку ему больше 70 лет, он имеет право на компенсацию половины взноса. Значит, каждый месяц ему возвращают 250 рублей. Остальное он платит сам.

Вера Николаевна, 82 года, вдова, живет одна в однокомнатной квартире. Ей положена компенсация 100 процентов взноса на капремонт. Если в квитанции сумма 300 рублей, все 300 рублей ей вернут. Главное — не забыть вовремя оплатить, чтобы не возникло задолженности.

Семья Петровых: муж и жена, оба пенсионеры, 68 и 65 лет. Их общий доход — 40 тысяч рублей в месяц. Коммунальные платежи в зимний месяц составляют 10 000 рублей. Доля расходов на ЖКУ в доходе — 25%, что выше новгородского порога в 22%. Значит, им положена субсидия. Сумму субсидии рассчитывают так: берут 22% от дохода — это 8 800 рублей. Поскольку они платят 10 000, разница в 1 200 рублей будет компенсирована. Если летом платежи уменьшатся, субсидию пересчитают.

Анна Ивановна — ветеран труда. Она живет одна в приватизированной квартире. Плата за ЖКУ — 6 тысяч рублей. Как ветерану труда ей положена ежемесячная денежная компенсация. В Новгородской области она рассчитывается по нормативам, но обычно покрывает существенную часть расходов. Конкретную сумму скажут в соцзащите после того, как посчитают нормативную площадь жилья и нормативы потребления.

Что важно знать всем, кто собирается оформлять льготы, — эти выплаты не приходят автоматически. О них нужно заявить. Никто сам не придет и не спросит, хотите ли вы получить компенсацию. Но если собрать документы и обратиться в МФЦ или соцзащиту, можно значительно уменьшить свои расходы на коммуналку. А сэкономленные деньги всегда пригодятся — на лекарства, подарки внукам или просто на то, чтобы жить чуть спокойнее.

