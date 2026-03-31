Закон о тишине в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл: правила 2026 года

В многоквартирном доме тишина становится настоящей ценностью, особенно в тот момент, когда за стеной вместо обещанного покоя раздается настойчивый звук перфоратора или басы музыкальной колонки. В 2026 году в Йошкар-Оле и Республике Марий Эл действуют четкие региональные правила, определяющие, когда шуметь можно, а когда за это грозит ответственность. Разобраться в этих правилах важно и для того, чтобы отстоять свое право на отдых, и для того, чтобы самому не оказаться в роли нарушителя.

Режим тишины в будни и выходные: ночные часы и тихий час

В Марий Эл, как и в большинстве регионов России, порядок обеспечения тишины устанавливается местным законодательством. Основополагающий документ здесь — Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 года № 43‑З «Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл». В его 8‑й статье закреплен временной промежуток, в течение которого нельзя нарушать покой граждан: начало в 22:00, окончание в 6:00 утра. Этот интервал действует одинаково для всех дней недели — и в будни, и в субботу с воскресеньем, и даже в официальные праздничные дни.

Важная особенность, которую часто отмечают жители Йошкар-Олы, — отсутствие в региональном законе так называемого тихого часа. В отличие от некоторых субъектов федерации, где введен запрет на громкие работы в дневное время (например, с 13 до 15 часов), в Марий Эл такой нормы нет. Формально сосед может сверлить, слушать музыку или проводить строительные работы в два часа дня, и привлечь его к административной ответственности только за сам факт шума в это время не получится. Единственным ограничителем здесь остаются санитарные нормы, о которых речь пойдет ниже.

Исключения из ночного запрета предусмотрены только для аварийных и неотложных ситуаций: если требуется предотвратить аварию, ликвидировать последствия стихийного бедствия или обеспечить работу систем жизнеобеспечения. Шум от работающей аварийной бригады, устраняющей прорыв трубы в подвале, нарушением тишины не считается.

Когда разрешен ремонт в многоквартирных домах

Поскольку региональный закон не устанавливает дополнительных временных ограничений на проведение ремонта, главным ориентиром остаются те же ночные часы. Проводить ремонтные работы — сверлить, штробить стены, сбивать старую плитку, монтировать натяжные потолки — можно в любое время суток, за исключением промежутка с 22:00 до 6:00. Закон не делает различий между буднями и выходными: если в субботу в 7 утра начать использовать перфоратор, формально это не будет нарушением регионального закона о тишине.

Однако такая юридическая свобода не означает, что дневной шум не подлежит никакому контролю. В Российской Федерации действуют санитарные правила, которые устанавливают предельно допустимые уровни звука в жилых помещениях. Днем (с 7:00 до 23:00) этот уровень не должен превышать 55 децибел, что примерно соответствует громкому разговору. Если сосед систематически превышает эти нормы, даже в разрешенное законом время, жильцы вправе обращаться в Роспотребнадзор для проведения замеров. Превышение санитарных норм является самостоятельным основанием для привлечения к ответственности по КоАП РФ.

Таким образом, хотя закон и не запрещает ремонт днем, разумное отношение к соседям и планирование самых громких этапов работ на середину дня помогают сохранить нормальные отношения в доме и избежать жалоб.

Что считается нарушением: громкая музыка, крики, строительные работы

Закон о тишине в Марий Эл охватывает широкий круг действий, которые могут нарушить покой граждан в ночное время. К ним относятся использование телевизоров, магнитофонов, колонок и любой другой звуковоспроизводящей аппаратуры на повышенной громкости. Если из-за стены раздается музыка, от которой вибрирует стена или слышен каждый бас, это прямое основание для вмешательства.

Также под запрет попадают крики, скандалы, громкие споры, топот, передвижение мебели и любые строительно-монтажные работы. Сюда входят не только работа перфоратора или дрели, но и забивание гвоздей, демонтаж конструкций, использование другого электроинструмента. При этом не имеет значения, носит ли шум разовый характер или повторяется систематически. Даже один эпизод громкой музыки после 22:00 может стать поводом для составления протокола.

Отдельная категория — нарушения, связанные с превышением санитарных норм. Если источник шума работает в любое время суток (например, вентиляция магазина на первом этаже, лифтовое оборудование, тепловой пункт) и уровень звука в квартире превышает допустимые значения, это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Ответственность за него предусмотрена уже не региональным, а федеральным законодательством — статьей 6.4 КоАП РФ.

Ответственность и штрафы для граждан, должностных и юридических лиц

За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в Марий Эл установлены административные штрафы. Для граждан, впервые допустивших такое нарушение, предусмотрено предупреждение либо штраф в размере от 1000 до 2000 руб. Должностные лица, не обеспечившие соблюдение тишины (например, руководители организаций, чья деятельность привела к шуму), наказываются штрафом от 2000 до 5000 руб. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 40 000 руб.

Повторное совершение того же правонарушения влечет более строгие санкции. Для граждан штраф увеличивается до суммы от 2000 до 5000 руб. Должностные лица заплатят от 5000 до 10 000 руб., а юридические — от 40 000 до 50 000 руб.

Куда жаловаться на шумных соседей в Йошкар-Оле

Если переговоры с соседями не принесли результата, а шум в ночное время продолжается, действовать нужно через правоохранительные органы. Первым и основным шагом становится вызов наряда полиции по номеру 102. Сотрудники полиции обязаны прибыть по вызову, зафиксировать факт нарушения, взять объяснения у заявителя и у нарушителя, а затем составить протокол об административном правонарушении.

Важно понимать, что сами полицейские не налагают штраф — они лишь собирают материалы и передают их в Административную комиссию города Йошкар-Олы. Именно эта комиссия рассматривает дело и выносит постановление о назначении наказания. Чтобы повысить вероятность положительного решения, желательно иметь подтверждения: показания соседей, готовых выступить свидетелями, видеозапись с указанием даты и времени, а также аудиозапись шума. Коллективное заявление, подписанное несколькими жильцами подъезда, также придает обращению больший вес.

Для ситуаций, когда шум не укладывается в ночные рамки, но систематически превышает санитарные нормы, необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл. Специалисты ведомства проводят замеры уровня шума в квартире, и, если превышение подтверждается, материалы направляются в суд или иные уполномоченные органы для привлечения виновных к ответственности по статье 6.4 КоАП РФ.

Знание регионального законодательства и понимание алгоритма действий помогают жителям Йошкар-Олы эффективно защищать свое право на отдых.

Ранее мы рассказали о том, как шуметь (и не шуметь) в Германии, США, Франции и Японии.