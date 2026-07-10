МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины РИА Новости: МВФ на месяц задержал кредит на $700 млн для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) отложил плановый транш кредита в размере $700 млн (53,1 млрд рублей) для Украины более чем на месяц, передает РИА Новости на основе анализа графиков и заявлений фонда. Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак сообщила, что руководство организации намерено рассмотреть вопрос о предоставлении средств в ближайшие недели.

Это заявление повторяет информацию, уже озвученную ею две недели назад, из-за чего точная дата рассмотрения остается неопределенной. Согласно графику выплат, изученному агентством, платеж должен был поступить Киеву 1 июня. Таким образом, МВФ задерживает выплату, которая напрямую зависит от решения руководства фонда, уже более чем на месяц.

В феврале МВФ утвердил для Украины новую кредитную программу объемом $8,1 млрд на четыре года, признав при этом высокие риски, связанные с этим решением. По оценкам фонда, общие потребности Киева во внешнем финансировании на данный период составляют $136,5 млрд, которые планируется покрыть за счет донорской поддержки и освобождения средств от реструктуризации долга.

Ранее сообщалось, что Украина должна выплатить МВФ около $1,5 млрд до конца 2026 года. Страна уже перечислила фонду около $1 млрд с начала 2026 года, при этом ежемесячные платежи превышают $200 млн (более 14,68 млрд рублей).