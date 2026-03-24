Как пирог, но вкуснее — ужин из пачки фарша и капусты: остановиться есть и готовить его будет сложно

Капустно-мясная запеканка — это гениальное блюдо, которое напоминает пирог, но готовится гораздо проще и выходит намного вкуснее.

Сочный фарш, нежная капуста с морковью и луком, пропитанные яйцом и ароматными специями, создают идеальную гармонию, а хрустящая корочка из панировочных сухарей делает это блюдо невероятно аппетитным. Остановиться есть и готовить его будет сложно.

Для приготовления вам понадобится: пачка мясного фарша (500 г), 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 3-4 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка, зелень.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. В миске смешайте капусту, лук, морковь, фарш, яйца, панировочные сухари, соль, перец, паприку и рубленую зелень. Тщательно вымесите массу до однородности. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите полученную массу, разровняйте и слегка утрамбуйте. Сверху можно посыпать дополнительными сухарями для корочки. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут.

