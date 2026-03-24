24 марта 2026 в 19:46

Как пирог, но вкуснее — ужин из пачки фарша и капусты: остановиться есть и готовить его будет сложно

Капустно-мясная запеканка — это гениальное блюдо, которое напоминает пирог, но готовится гораздо проще и выходит намного вкуснее.

Сочный фарш, нежная капуста с морковью и луком, пропитанные яйцом и ароматными специями, создают идеальную гармонию, а хрустящая корочка из панировочных сухарей делает это блюдо невероятно аппетитным. Остановиться есть и готовить его будет сложно.

Для приготовления вам понадобится: пачка мясного фарша (500 г), 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 3-4 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец, паприка, зелень.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. В миске смешайте капусту, лук, морковь, фарш, яйца, панировочные сухари, соль, перец, паприку и рубленую зелень. Тщательно вымесите массу до однородности. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите полученную массу, разровняйте и слегка утрамбуйте. Сверху можно посыпать дополнительными сухарями для корочки. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут.

Проверено редакцией
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
4 лучших рецепта с капустой на каждый день: просто, недорого и очень вкусно
Салат для бодрости весной: капустный с редисом и нерафинированным маслом — встряхните рацион
Готовлю огромный противень — картошка «Слезы короля» улетает со стола вмиг: рецепт на все времена
Забудьте о сковороде: аэрогриль готовит картофель в 10 раз вкуснее
Дарья Иванова
Д. Иванова
Как пирог, но вкуснее — ужин из пачки фарша и капусты: остановиться есть и готовить его будет сложно Капустно-мясная запеканка — это гениальное блюдо, которое напоминает пирог, но готовится гораздо проще и выходит намного вкуснее.
пачка мясного фарша (500 г)
500 г белокочанной капусты
1 луковица
1 морковь
2 яйца
3-4 ст. л. панировочных сухарей
соль, перец
паприка
зелень
Капусту тонко нашинкуйте, посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке.
В миске смешайте капусту, лук, морковь, фарш, яйца, панировочные сухари, соль, перец, паприку и рубленую зелень. Тщательно вымесите массу до однородности.
Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите полученную массу, разровняйте и слегка утрамбуйте. Сверху можно посыпать дополнительными сухарями для корочки.
Запекайте в разогретой до 190°C духовке 40-45 минут.
