Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США

NYT: принц Саудовской Аравии призвал Трампа продолжить войну против Ирана

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман оказывает давление на президента США Дональда Трампа, требуя продолжения военной кампании против Ирана, пишет New York Times. По данным издания, саудовский лидер называет американо-израильские удары «исторической возможностью» для переустройства Ближнего Востока.

В публикации говорится, что в ходе нескольких бесед на прошлой неделе наследный принц призвал американского лидера добиваться смены жесткой линии в иранском руководстве. Источники, знакомые с ходом обсуждений, утверждают, что Мухаммед бен Салман также настаивал на том, что Тегеран представляет долгосрочную угрозу для государств Персидского залива.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии всерьез обдумывает решение присоединиться к ударам США по Ирану. По информации источника, это лишь вопрос времени.