Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 20:37

Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США

NYT: принц Саудовской Аравии призвал Трампа продолжить войну против Ирана

Мухаммед бен Салман Мухаммед бен Салман Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман оказывает давление на президента США Дональда Трампа, требуя продолжения военной кампании против Ирана, пишет New York Times. По данным издания, саудовский лидер называет американо-израильские удары «исторической возможностью» для переустройства Ближнего Востока.

Принц Мухаммед бен Салман оказывает давление на президента Трампа, требуя продолжения войны против Ирана, утверждая, что американо-израильская военная кампания представляет собой «историческую возможность», — говорится в публикации.

В публикации говорится, что в ходе нескольких бесед на прошлой неделе наследный принц призвал американского лидера добиваться смены жесткой линии в иранском руководстве. Источники, знакомые с ходом обсуждений, утверждают, что Мухаммед бен Салман также настаивал на том, что Тегеран представляет долгосрочную угрозу для государств Персидского залива.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии всерьез обдумывает решение присоединиться к ударам США по Ирану. По информации источника, это лишь вопрос времени.

Саудовская Аравия
Мухаммед бен Салман
Иран
США
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.