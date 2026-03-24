24 марта 2026 в 20:53

Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи

Замгоссекретаря США Динанно назвал запредельным российский «Посейдон»

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что считает запредельными российские беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник». По его словам, которые приводит Fox News, это вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

Российские <…> системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам... подводная система «Посейдон», «Буревестник», их крылатая ракета с ядерной силовой установкой, — отметил Динанно.

Ранее Динанно заявил, что США заинтересованы в обсуждении с Россией новых видов ядерных вооружений, которые не подпадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Замглавы Госдепа выразил уверенность, что такие темы будут обсуждаться в рамках взаимодействия «постоянной пятерки» Совета Безопасности ООН.

Также ударно-разведывательный комплекс «Ланцет-Э» получил официальную разрешительную документацию для поставок за рубеж. Это открыло возможность экспорта готового тактического решения международным партнерам.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

