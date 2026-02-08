Ударно-разведывательный комплекс «Ланцет-Э» получил официальную разрешительную документацию для поставок за рубеж, сообщили представители компании-разработчика ZALA в комментарии ТАСС. Как заявили на международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии, это открывает возможность экспорта готового тактического решения международным партнерам.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна нейтрализовать потенциал американской системы противоракетной обороны. Он указал, что данное оружие теоретически позволяет нанести удар по территории Соединенных Штатов через Южный полюс, а крылатая и гиперзвуковая ракеты «Буревестник» и «Циркон» предоставляют возможности для прорыва самых современных систем защиты.

Кроме того, военный эксперт Драго Босник отметил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» вызывает серьезную обеспокоенность у западных аналитиков. По его словам, противник имеет для реакции лишь секунды, так как ракета способна запускаться с различных платформ, включая подводные лодки, и может нести ядерный заряд, что относит ее к стратегическому оружию.