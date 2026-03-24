США хотят обсудить с Россией «экзотические» ядерные системы

США заинтересованы в обсуждении с Россией новых видов ядерных вооружений, которые не подпадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в сенате. По его словам, особую обеспокоенность Вашингтона вызывают так называемые экзотические системы ядерных вооружений, например российская крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», передает Fox News.

Динанно подчеркнул, что все эти системы находятся за рамками действующего ДСНВ. Замглавы Госдепа выразил уверенность, что такие темы всплывут в рамках взаимодействия «постоянной пятерки» Совета Безопасности ООН. При этом он не уточнил, о каких именно планируемых контактах идет речь.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рассуждать о том, какие параметры должны быть заложены в новый договор по контролю над вооружениями, который может прийти на смену истекшему ДСНВ, еще рано. По его словам, все это сугубо умозрительные сценарии.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий по ДСНВ, пока США не превышают установленные лимиты. Министр отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство.