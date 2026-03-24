Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:45

США хотят обсудить с Россией «экзотические» ядерные системы

Госдеп: США намерены провести с Россией разговор о новых видах ядерного оружия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США заинтересованы в обсуждении с Россией новых видов ядерных вооружений, которые не подпадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на слушаниях в сенате. По его словам, особую обеспокоенность Вашингтона вызывают так называемые экзотические системы ядерных вооружений, например российская крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», передает Fox News.

Динанно подчеркнул, что все эти системы находятся за рамками действующего ДСНВ. Замглавы Госдепа выразил уверенность, что такие темы всплывут в рамках взаимодействия «постоянной пятерки» Совета Безопасности ООН. При этом он не уточнил, о каких именно планируемых контактах идет речь.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рассуждать о том, какие параметры должны быть заложены в новый договор по контролю над вооружениями, который может прийти на смену истекшему ДСНВ, еще рано. По его словам, все это сугубо умозрительные сценарии.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит соблюдать мораторий по ДСНВ, пока США не превышают установленные лимиты. Министр отметил, что ситуация со стратегической стабильностью вызывает беспокойство.

США
Россия
Госдеп
ядерное оружие
ДСНВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Минпромторг расширил список машин для такси
Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном
КСИР показал, кто «хозяин» в Ормузском проливе
ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области
Умер исполнитель роли Д’Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»
В США раскрыли, как связываются Вашингтон и Тегеран
Роспотребнадзор принял меры после обнаружения нового случая оспы обезъян
Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга
Знаменитый экс-теннисист объяснил причину спада 18-летней Андреевой
В МИД России раскрыли, на чьих руках на самом деле кровь мирных россиян
Жених Лерчек рассказал о ее состоянии во время лечения от рака
Кроссовер снес курьера на электросамокате в Екатеринбурге
СК раскрыл новые детали взрыва в жилом доме в Севастополе
Военэксперт раскрыл цель провокаций США и Израиля в войне с Ираном
«Эстонская реакция»: военэксперт о панике ВСУ из-за выхода РФ к Запорожью
Звезда итальянской эстрады умер на 92-м году жизни
На Украине подсчитали, сколько километров осталось ВС России до Запорожья
Пищевое отравление не пустило Собчак в Милан
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.