Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 20:20

Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram

IT-эксперт Токаренко: люди дают мошенникам доступ к своим данным, скачивая VPN

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники предлагают пользователям якобы бесплатное действенное средство для обхода блокировок Telegram, однако под видом сервиса загружают в смартфон вирус, который крадет информацию, рассказал NEWS.ru член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко. По его словам, таким образом в руки злоумышленников могут попасть важные данные.

Первый вариант — вам предложат или VPN, или прокси. <...> Тот, кто предоставляет этот сервис, будет контролировать все данные, в том числе пароли. Второй вариант — вам предложат установить программу. Она подсоединится к зарубежному серверу и будет полностью владеть вашим смартфоном, — предупредил Токаренко.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что мессенджер Telegram и криптосервисы «перегнули палку» в вопросе анонимности и стали слишком популярны у преступников. Он уточнил, что мессенджером, в частности, часто пользуются наркоторговцы. Поэтому, по его словам, у спецслужб разных стран к ним возникают вопросы.

мессенджеры
блокировки
мошенники
Telegram
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию
Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram
Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии
Взрыв в Севастополе, ФСБ перевели в режим повышенной готовности: что дальше
Газовой службе пришлось провести новую трубу после взрыва в Севастополе
Набиуллина раскрыла, сколько активов инвесторов удалось разблокировать
Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор
«Может не выдержать»: Минфин предложил изменить бюджетное правило
Бывшая замглавы Солнечногорска попалась на многомиллионных взятках
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.