Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram

Мошенники предлагают пользователям якобы бесплатное действенное средство для обхода блокировок Telegram, однако под видом сервиса загружают в смартфон вирус, который крадет информацию, рассказал NEWS.ru член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко. По его словам, таким образом в руки злоумышленников могут попасть важные данные.

Первый вариант — вам предложат или VPN, или прокси. <...> Тот, кто предоставляет этот сервис, будет контролировать все данные, в том числе пароли. Второй вариант — вам предложат установить программу. Она подсоединится к зарубежному серверу и будет полностью владеть вашим смартфоном, — предупредил Токаренко.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что мессенджер Telegram и криптосервисы «перегнули палку» в вопросе анонимности и стали слишком популярны у преступников. Он уточнил, что мессенджером, в частности, часто пользуются наркоторговцы. Поэтому, по его словам, у спецслужб разных стран к ним возникают вопросы.