23 марта 2026 в 15:31

Салат для бодрости весной: капустный с редисом и нерафинированным маслом — встряхните рацион

Фото: D-NEWS.ru
Когда после зимы хочется чего-то свежего и «живого», этот салат становится настоящим спасением: простой, хрустящий и с ярким вкусом. В нём нет ничего сложного, а результат приятно удивляет.

Квашеную капусту можно взять в любом сетевом магазине — сейчас она продаётся хорошего качества и отлично подходит для таких быстрых салатов.

Ингредиенты: квашеная капуста — 300 г, редис — 150 г, лук репчатый — 50 г, зелёный лук — 10 г, нерафинированное растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление: капусту слегка отожмите, при необходимости быстро промойте и дайте воде стечь — важно не передержать, чтобы сохранить вкус. Редис нарежьте тонкими брусочками или полукольцами, при сильной горечи можно очистить. Репчатый лук нарежьте полукольцами и слегка припустите на масле до мягкости — так он станет нежнее и не будет резким. Зелёный лук мелко нашинкуйте. Соедините все ингредиенты, добавьте ароматное нерафинированное масло и аккуратно перемешайте. При желании можно добавить щепотку сахара для баланса вкуса. Дайте салату постоять 3–5 минут — и подавайте.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
