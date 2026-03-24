24 марта 2026 в 20:10

Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии

Ощадбанк приостановил ввоз наличной валюты из ЕС после инцидента в Венгрии

Украинский государственный Ощадбанк приостановил ввоз наличной валюты в страну из Евросоюза, сообщил глава правления банка Юрий Кацион. Решение принято на фоне инцидента с задержанием инкассаторов в Венгрии, куда банк имел право доставлять грузы по своей лицензии, передает издание «Левый берег».

Сейчас Ощадбанк приостановил завоз наличных средств на Украину. Спрос, который существует на рынке, покрывает национальный банк из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, потому что эти объемы достаточно значительные, — отметил он.

Кацион уточнил, что наземная логистика является единственным способом ввоза наличности, а Ощадбанк обладал единственной лицензией на перевозку подобных грузов по территории ЕС. В настоящее время банк прорабатывает новые маршруты в обход Венгрии.

6 марта в Венгрии задержали семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, при перевозке из Австрии на Украину $40 млн (3,23 млрд рублей), €35 млн (3,28 млрд рублей) и девяти килограммов золота. Все задержанные были депортированы.

Ранее стало известно, что венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые они везли. Следователи, которым правительство поручило провести расследование, уже связались с адвокатами банка.

банки
Украина
наличные
Венгрия
Евросоюз
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где лечили психотропами
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
В Роспотребнадзоре оценили риски завоза оспы обезьян в Россию
Россиянам раскрыли неочевидную опасность обхода блокировок Telegram
Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии
Взрыв в Севастополе, ФСБ перевели в режим повышенной готовности: что дальше
Газовой службе пришлось провести новую трубу после взрыва в Севастополе
Набиуллина раскрыла, сколько активов инвесторов удалось разблокировать
Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор
«Может не выдержать»: Минфин предложил изменить бюджетное правило
Бывшая замглавы Солнечногорска попалась на многомиллионных взятках
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

