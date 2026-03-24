Ощадбанк приостановил ввоз наличных на Украину из-за Венгрии Ощадбанк приостановил ввоз наличной валюты из ЕС после инцидента в Венгрии

Украинский государственный Ощадбанк приостановил ввоз наличной валюты в страну из Евросоюза, сообщил глава правления банка Юрий Кацион. Решение принято на фоне инцидента с задержанием инкассаторов в Венгрии, куда банк имел право доставлять грузы по своей лицензии, передает издание «Левый берег».

Сейчас Ощадбанк приостановил завоз наличных средств на Украину. Спрос, который существует на рынке, покрывает национальный банк из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, потому что эти объемы достаточно значительные, — отметил он.

Кацион уточнил, что наземная логистика является единственным способом ввоза наличности, а Ощадбанк обладал единственной лицензией на перевозку подобных грузов по территории ЕС. В настоящее время банк прорабатывает новые маршруты в обход Венгрии.

6 марта в Венгрии задержали семь граждан Украины, включая бывшего генерала спецслужб, при перевозке из Австрии на Украину $40 млн (3,23 млрд рублей), €35 млн (3,28 млрд рублей) и девяти килограммов золота. Все задержанные были депортированы.

Ранее стало известно, что венгерские власти согласились вернуть украинскому Ощадбанку два арестованных инкассаторских автомобиля, но оставили себе деньги и золото, которые они везли. Следователи, которым правительство поручило провести расследование, уже связались с адвокатами банка.