«Может не выдержать»: Минфин предложил изменить бюджетное правило

Текущая цена отсечения нефти не соответствует средне- и долгосрочным бюджетным параметрам, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, которые передает «Интерфакс», среднесрочно бюджет нужно сбалансировать по более низкой цене на ресурс, поскольку ожидается, что равновесная цена в мире будет ниже текущих параметров.

Если резервов немного, то исходя из математической логики и здравого смысла, цена лучше чтобы была в нижней границе облака сценариев. <...> Потому что если вы закладываетесь на медиану, и вдруг несколько лет какой-то временный шок, то конструкция может не выдержать, просто потому что нет резервов, — объяснил он.

Минфин планирует выйти с согласованным решением по изменению бюджетного правила до формирования бюджета на новую трехлетку. Как отметил Колычев, в этом году дискуссии начались раньше, чтобы принять более взвешенное решение.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу. По ее словам, последнее ослабление курса обусловлено сочетанием двух факторов, которые она не считает фундаментальными.