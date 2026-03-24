Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:35

Готовлю огромный противень — картошка «Слезы короля» улетает со стола вмиг: рецепт на все времена

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру картошку, бекон и сыр — и готовлю блюдо, которое вызывает у гостей настоящий ажиотаж: мягкий, рассыпчатый картофель в аппетитной сырно-беконной шапке с чесночным ароматом.

Каждый кусочек тает во рту, а румяная корочка заставляет тянуться за добавкой снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 100 г сыра, 100 г бекона, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Картофель вымойте, при желании очистите (молодой можно оставить в кожуре). Нарежьте клубни вдоль на половинки, крупные — на 3–4 части.

Противень застелите пергаментом, выложите ломтики срезом вверх. Сыр натрите на крупной терке, бекон нарежьте мелкими кусочками, чеснок раздавите или измельчите. Все смешайте — получится густая заправка. На каждый ломтик картофеля выложите по чайной ложке этой смеси, слегка прижмите.

Запекайте в разогретой до 180 °С духовке 30 минут. Картофель должен стать мягким, а сыр — расплавиться и подрумяниться. Подавайте горячим — это блюдо исчезает быстрее, чем вы успеете сказать «Слезы короля».

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о сковороде: аэрогриль готовит картофель в 10 раз вкуснее
Семья и жизнь
На молоке — прошлый век: эти картофельные лепешки с сыром на сковороде нежнее и вкуснее любой пиццы
Общество
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество
Беру банку фасоли и натираю сыр: этот обалденный салат разлетается первым — готовьте двойную порцию
Общество
Жареная мойва — прошлый век: готовлю в пряном маринаде — получается в 100 раз вкуснее и сочнее
Общество
картофель
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Минпромторг расширил список машин для такси
Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном
КСИР показал, кто «хозяин» в Ормузском проливе
ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области
Умер исполнитель роли Д’Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»
В США раскрыли, как связываются Вашингтон и Тегеран
Роспотребнадзор принял меры после обнаружения нового случая оспы обезъян
Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга
Знаменитый экс-теннисист объяснил причину спада 18-летней Андреевой
В МИД России раскрыли, на чьих руках на самом деле кровь мирных россиян
Жених Лерчек рассказал о ее состоянии во время лечения от рака
Кроссовер снес курьера на электросамокате в Екатеринбурге
СК раскрыл новые детали взрыва в жилом доме в Севастополе
Военэксперт раскрыл цель провокаций США и Израиля в войне с Ираном
«Эстонская реакция»: военэксперт о панике ВСУ из-за выхода РФ к Запорожью
Звезда итальянской эстрады умер на 92-м году жизни
На Украине подсчитали, сколько километров осталось ВС России до Запорожья
Пищевое отравление не пустило Собчак в Милан
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.