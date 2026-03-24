Готовлю огромный противень — картошка «Слезы короля» улетает со стола вмиг: рецепт на все времена

Готовлю огромный противень — картошка «Слезы короля» улетает со стола вмиг: рецепт на все времена

Беру картошку, бекон и сыр — и готовлю блюдо, которое вызывает у гостей настоящий ажиотаж: мягкий, рассыпчатый картофель в аппетитной сырно-беконной шапке с чесночным ароматом.

Каждый кусочек тает во рту, а румяная корочка заставляет тянуться за добавкой снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 100 г сыра, 100 г бекона, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Картофель вымойте, при желании очистите (молодой можно оставить в кожуре). Нарежьте клубни вдоль на половинки, крупные — на 3–4 части.

Противень застелите пергаментом, выложите ломтики срезом вверх. Сыр натрите на крупной терке, бекон нарежьте мелкими кусочками, чеснок раздавите или измельчите. Все смешайте — получится густая заправка. На каждый ломтик картофеля выложите по чайной ложке этой смеси, слегка прижмите.

Запекайте в разогретой до 180 °С духовке 30 минут. Картофель должен стать мягким, а сыр — расплавиться и подрумяниться. Подавайте горячим — это блюдо исчезает быстрее, чем вы успеете сказать «Слезы короля».

