На молоке — прошлый век: эти картофельные лепешки с сыром на сковороде нежнее и вкуснее любой пиццы

Фото: D-NEWS.ru
Беру картофель, сыр и яйца — и готовлю румяную, ароматную лепешку прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая корочка снаружи, а внутри — нежная, мягкая картофельная основа с расплавленным сыром и ароматом чеснока и зелени. Она такая вкусная, что исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 150 граммов твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке.

В глубокой миске смешайте картофель с яйцами, мукой, солью и перцем до однородности. Сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите, зелень мелко порубите. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофельную массу, разровняйте лопаткой. Жарьте на среднем огне 5–7 минут, затем переверните. На поджаренную сторону выложите сыр, чеснок и зелень, накройте крышкой и жарьте еще 5–7 минут до расплавления сыра.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Россыпь цветов все лето до осени: что за сирийская роза, сколько растет и какой мороз переносит
Вместо торта — нежное творожное чудо с ананасом: без теста, сахара и выпечки
На шпротах — прошлый век: эта намазка нежнее и вкуснее любых паштетов: нужны яйца и плавленый сыр
4 лучших рецепта с капустой на каждый день: просто, недорого и очень вкусно
Много начинки, мало теста — хотите жарьте, хотите запекайте: пуховые лепешки с картошкой
Мария Левицкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
