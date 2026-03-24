На молоке — прошлый век: эти картофельные лепешки с сыром на сковороде нежнее и вкуснее любой пиццы

На молоке — прошлый век: эти картофельные лепешки с сыром на сковороде нежнее и вкуснее любой пиццы

Беру картофель, сыр и яйца — и готовлю румяную, ароматную лепешку прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая корочка снаружи, а внутри — нежная, мягкая картофельная основа с расплавленным сыром и ароматом чеснока и зелени. Она такая вкусная, что исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 150 граммов твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке.

В глубокой миске смешайте картофель с яйцами, мукой, солью и перцем до однородности. Сыр натрите на крупной терке, чеснок измельчите, зелень мелко порубите. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофельную массу, разровняйте лопаткой. Жарьте на среднем огне 5–7 минут, затем переверните. На поджаренную сторону выложите сыр, чеснок и зелень, накройте крышкой и жарьте еще 5–7 минут до расплавления сыра.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.