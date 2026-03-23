Много начинки, мало теста — хотите жарьте, хотите запекайте: пуховые лепешки с картошкой

Пуховые дрожжевые лепешки с картофельным пюре внутри — это невероятно мягкая, воздушная и сытная выпечка. Нежное тесто и большое количество начинки создают идеальный дуэт, напоминающий пирожки, но в разы нежнее.

Такие лепешки хотите жарьте на сковороде до румяной корочки или запекайте в духовке — в любом случае они получаются невероятно вкусными.

Ингредиенты

Для теста понадобится: 500 г муки, 300 мл теплого молока, 1,5 ч. л. сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 50 г сливочного масла. Для начинки: 500 г картофеля, 50 г сливочного масла, соль, перец, зелень.

Как приготовить

Приготовьте опару, смешав дрожжи, сахар и теплое молоко — оставьте на 10 минут. Затем добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто, дайте подойти 40–60 минут. Для начинки отварите картофель, разомните с маслом, посолите, поперчите, добавьте зелень. Разделите тесто на части, раскатайте, выложите начинку, защипните края, формируя лепешки. Оставьте на 20 минут. Жарьте на сковороде с маслом или запекайте в духовке при 180 °C 20–25 минут до румяности.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
