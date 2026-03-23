23 марта 2026 в 18:35

Беру банку фасоли и натираю сыр: этот обалденный салат разлетается первым — готовьте двойную порцию

Фото: D-NEWS.ru
Беру банку фасоли, сырок и яйца — и готовлю обалденный салат. Получается невероятная вкуснятина: нежная кремовая текстура от плавленого сыра, приятная сытность от фасоли и яиц, а чесночный соус придает яркую пикантную нотку.

Салат получается воздушным, сочным и настолько гармоничным по вкусу, что его хочется есть ложкой прямо из миски.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли (400 г), 3 яйца, 1 морковь, 1 плавленый сырок «Дружба», 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки майонеза, соль по вкусу. Яйца и морковь отварите до готовности. Яйца натрите на крупной терке, морковь — тоже на крупной.

Плавленый сырок предварительно положите в морозилку на 15 минут, затем натрите на мелкой терке — так он получится воздушным и не будет липнуть. С фасоли слейте жидкость. В глубокой миске соедините яйца, морковь, сырок и фасоль. В отдельной пиале смешайте майонез с измельченным чесноком. Заправьте салат, добавьте соль по вкусу и тщательно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 30 минут — вкус станет еще насыщеннее. Этот салат одинаково хорош и на праздничном столе, и для быстрого семейного ужина.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
салаты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
