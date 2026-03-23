23 марта 2026 в 16:25

«Малахитовый браслет»: как превратить салат в украшение стола. Копченая курица и киви — неожиданное сочетание, которое покоряет

Фото: D-NEWS.ru
Сочетание курицы с киви может показаться неожиданным, но именно эта комбинация рождает удивительную гармонию. Нежное мясо, сливочное авокадо и яркая фруктовая кислинка создают легкое, сочное и запоминающееся блюдо, которое готовится всего за 25 минут.

Что понадобится

Филе куриной грудки (копченое или отварное) — 300 г, киви — 2 шт., авокадо — 1 шт., яблоко зеленое (например, «Гренни Смит») — 1 шт., шпинат свежий — 70 г, лук красный — 1/2 шт., орехи грецкие — 30 г, масло оливковое — 3 ст. л., уксус бальзамический — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., базилик сушеный — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как я его готовлю

Куриное филе натираю смесью из половины нормы сушеного чеснока, базилика, соли и перца. Обжариваю на разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла до румяной корочки с двух сторон, затем уменьшаю огонь и довожу до полной готовности.

Готовую курицу перекладываю, накрываю фольгой и даю «отдохнуть». Для заправки в отдельной емкости взбиваю венчиком оставшееся оливковое масло, бальзамический уксус, мед, оставшиеся чеснок и базилик, солю и перчу по вкусу.

Киви, авокадо и очищенное яблоко нарезаю аккуратными ломтиками одинакового размера, красный лук — тонкими полукольцами.

В просторном салатнике соединяю свежий шпинат, нарезанные фрукты и лук. Остывшую курицу нарезаю ломтиками и выкладываю поверх салата.

Слегка обжариваю грецкие орехи на сухой сковороде для аромата, крупно рублю и посыпаю блюдо. Поливаю салат приготовленной заправкой непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть и хрусткость ингредиентов.

Дмитрий Демичев
