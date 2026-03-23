Число курьеров в Москве увеличилось в 15 раз за шесть лет

Число курьеров в Москве увеличилось в 15 раз за шесть лет Замглавы дептранса Пронин: число курьеров в Москве достигло 120 тыс. человек

С 2020 года количество действующих курьеров в Москве выросло в 15 раз с 8 тыс. до 120 тыс. человек, сообщил замглавы Дептранса столицы Дмитрий Пронин на круглом столе в Совете Федерации. По его оценке, к 2030 году их число может увеличиться до 200 тыс. человек.

Также, по словам Пронина, число ежедневных поездок стало больше в 6,5 раз. Он отметил, что в прошлом году выполнялось 1,3 млн заказов в сутки. По статистике, услугами курьеров пользуются 80% жителей столицы.

Пронин подчеркнул, что в столице уже действуют стандарты для курьерских сервисов. В базе данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД) числится около 70 тыс. курьеров. Кроме того, утверждены требования к форме и сумкам, а также проведена регистрация закрытых складов.

Ранее стало известно, что московские власти выступают за запрет передвижения курьеров на тяжелых электровелосипедах по тротуарам. Заммэра столицы Максим Ликсутов пояснил, что коммерческому транспорту целесообразнее передвигаться по проезжей части с соблюдением установленных и действующих правил дорожного движения.