Число курьеров в Москве увеличилось в 15 раз за шесть лет

Замглавы дептранса Пронин: число курьеров в Москве достигло 120 тыс. человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С 2020 года количество действующих курьеров в Москве выросло в 15 раз с 8 тыс. до 120 тыс. человек, сообщил замглавы Дептранса столицы Дмитрий Пронин на круглом столе в Совете Федерации. По его оценке, к 2030 году их число может увеличиться до 200 тыс. человек.

Также, по словам Пронина, число ежедневных поездок стало больше в 6,5 раз. Он отметил, что в прошлом году выполнялось 1,3 млн заказов в сутки. По статистике, услугами курьеров пользуются 80% жителей столицы.

Пронин подчеркнул, что в столице уже действуют стандарты для курьерских сервисов. В базе данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД) числится около 70 тыс. курьеров. Кроме того, утверждены требования к форме и сумкам, а также проведена регистрация закрытых складов.

Ранее стало известно, что московские власти выступают за запрет передвижения курьеров на тяжелых электровелосипедах по тротуарам. Заммэра столицы Максим Ликсутов пояснил, что коммерческому транспорту целесообразнее передвигаться по проезжей части с соблюдением установленных и действующих правил дорожного движения.

курьеры
доставки
Москва
онлайн-покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядовитые мухи прибыли в Россию вместе с табаком из Танзании
Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров
«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном
Конюхов захотел обогнуть на плоту Большое тихоокеанское мусорное пятно
Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео
Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми
ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше
Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке
В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне
Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине
«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана
Названа причина столкновения грузовика с маршруткой
Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами
Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии
Восемь человек пострадали в ДТП на МКАД
Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты
Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области
Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans
Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии
Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

