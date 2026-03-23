23 марта 2026 в 19:51

«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана

Стармер: Лондон заранее знал о переговорах США и Ирана

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Лондону было известно о возможных переговорах США и Ирана, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По словам главы британского правительства, которые приводит ТАСС, первоочередной целью должно стать быстрое урегулирование конфликта и создание договоренностей, предусматривающих жесткие ограничения для Ирана, прежде всего в сфере ядерного оружия.

Я приветствую переговоры между США и Ираном, о которых пишут в прессе. Мы были в курсе, что это происходит, — сообщил Стармер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить войну на Ближнем Востоке. По словам республиканца, переговоры с Ираном «прошли идеально».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает многочисленные противоречивые заявления по поводу переговоров Вашингтона и Тегерана. Комментарий представителя Кремля последовал после того, как Трамп якобы приостановил на пять дней удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.

