23 марта 2026 в 17:46

В Кремле назвали противоречивыми заявления по иранским переговорам

Песков: Россия желает скорейшего перехода ситуации вокруг Ирана в мирное русло

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль внимательно отслеживает многочисленные противоречивые заявления, прозвучавшие в последнее время вокруг ситуации с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта, передает ТАСС.

Комментарий представителя Кремля последовал в ответ на информацию о том, что президент США Дональд Трамп отдал Пентагону распоряжение на пять дней отложить планировавшиеся удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Песков подчеркнул, что в российском руководстве продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации.

Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло, — сказал он.

Ранее Трамп в беседе с журналистами заявил, что у Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить конфликт. По его словам, американские переговоры с Ираном «прошли идеально».

До этого американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.

Россия
Дмитрий Песков
Иран
переговоры
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

