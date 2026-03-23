В Кремле назвали противоречивыми заявления по иранским переговорам Песков: Россия желает скорейшего перехода ситуации вокруг Ирана в мирное русло

Кремль внимательно отслеживает многочисленные противоречивые заявления, прозвучавшие в последнее время вокруг ситуации с Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта, передает ТАСС.

Комментарий представителя Кремля последовал в ответ на информацию о том, что президент США Дональд Трамп отдал Пентагону распоряжение на пять дней отложить планировавшиеся удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Песков подчеркнул, что в российском руководстве продолжают внимательно отслеживать развитие ситуации.

Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло, — сказал он.

Ранее Трамп в беседе с журналистами заявил, что у Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить конфликт. По его словам, американские переговоры с Ираном «прошли идеально».

До этого американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.