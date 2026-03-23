23 марта 2026 в 12:00

Больше никаких сухих и безвкусных булок: кулич с лимонным курдом — не черствеет и не крошится

Кулич на творожном тесте с лимонным курдом внутри — это пасхальный шедевр, который заставит вас забыть о сухих и безвкусных магазинных булках. Нежное, слегка влажное творожное тесто не черствеет и не крошится.

Для теста понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, щепотка соли.

Для лимонного курда: 2 лимона (сок и цедра), 100 г сахара, 2 яйца, 50 г сливочного масла. Для глазури: 1 яичный белок, 150 г сахарной пудры, лимонный сок.

Приготовьте курд: смешайте сок и цедру лимонов, яйца и сахар, варите на водяной бане до загустения, добавьте масло, охладите. Для теста взбейте яйца с сахаром, добавьте творог, растопленное масло, муку с разрыхлителем, замесите тесто. Разлейте по формам на 2/3, выпекайте при 180°C 35-40 минут. Остудите, срежьте верхушку, выньте немного мякиша, наполните курдом, накройте срезанной верхушкой. Покройте глазурью из взбитого яичного белка с сахарной пудрой и лимонным соком.

Дарья Иванова
Д. Иванова
