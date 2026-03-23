Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина

23 марта начался плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Кто сыграет в первом раунде, какие команды называют главными фаворитами Кубка Гагарина — в материале NEWS.ru.

Какие команды вышли в плей-офф Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» второй год подряд выиграл Западную конференцию. Действующий обладатель Кубка Гагарина без проблем вышел в плей-офф. Команда Боба Хартли набрала 98 очков.

Второе место в Западной конференции заняло минское «Динамо». Подопечные Дмитрия Квартального набрали 88 очков. Третьими стала череповецкая «Северсталь» (86 баллов). Следом расположились ЦСКА (84), петербургский СКА (81), нижегородское «Торпедо» (81), московское «Динамо» (81) и «Спартак» (79).

Магнитогорский «Металлург» выиграл Восточную конференцию и завоевал Кубок Континента (вручается лучшей команде по итогам регулярного чемпионата КХЛ). Подопечные Андрея Разина набрали 105 очков. Второе место в Восточной конференции занял омский «Авангард». Коллектив Ги Буше набрал 99 очков. Третьим на Востоке стал казанский «Ак Барс» (94). Следом расположились екатеринбургский «Автомобилист» (84), уфимский «Салават Юлаев» (78), челябинский «Трактор» (75), нижнекамский «Нефтехимик» (71) и новосибирская «Сибирь» (69).

Какие пары первого раунда Кубка Гагарина

В первом раунде плей-офф КХЛ лучшая команда своей конференции играет с восьмой, вторая — с седьмой, третья — с шестой, а четвертая — с пятой. В борьбе за Кубок Гагарина участвует 16 клубов. Каждая серия пройдет до четырех побед.

Восточная конференция

«Металлург» — «Сибирь»

«Авангард» — «Нефтехимик»

«Ак Барс» — «Трактор»

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»

Западная конференция

«Локомотив» — «Спартак»

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва

«Северсталь» — «Торпедо»

ЦСКА — СКА

Игроки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Кто является фаворитами Кубка Гагарина

Противостояние ЦСКА и СКА является самым интригующим в первом раунде плей-офф КХЛ, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. Он напомнил, что обе команды выигрывали Кубок Гагарина.

«Для меня самая интересная пара — две армейские команды ЦСКА и СКА. Будет очень интересно посмотреть на бывших обладателей Кубка Гагарина, которые сойдутся в первом раунде. Еще одна очень интересная пара — минское „Динамо“ против московского. В остальных парах все очевидно», — сказал Плющев.

Тренер не считает «Локомотив» и «Металлург» главными фаворитами в плей-офф. Однако, по мнению Плющева, одна из этих команд точно будет бороться за Кубок Гагарина.

Бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов также выделил пары «Локомотив» — «Спартак» и «Металлург» — «Сибирь».

«Очень интересные пары — минское „Динамо“ против московского „Динамо“, а также ЦСКА — СКА. Я не думаю, что „Спартак“ просто так возьмет и вылетит от „Локомотива“. Они дадут бой. Также „Металлург“ — „Сибирь“. Новосибирцы изрядно пошумели с Ярославом Люзенковым и могут пошуметь еще. В октябре все уже списали команду, а новый тренер подкрутил механизмы и сделал коллектив, который зашел в плей-офф», — сказал Сафронов NEWS.ru.

Он напомнил, что в плей-офф нередко бывают ситуации, когда команда с восьмого места доходит до финала Кубка Гагарина.

«Фаворитами на бумаге являются „Локомотив“ и „Металлург“. Однако в плей-офф часто выигрывает команда, которая зашла с последнего восьмого места. „Ак Барс“ так выиграл один из своих Кубков Гагарина», — подчеркнул Сафронов.

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко считает, что в этом сезоне за Кубок Гагарина поборются пять команд.

«По моему мнению, главные фавориты — это „Металлург“, „Локомотив“, „Ак Барс“ и „Авангард“. Также ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, эти пять команд будут бороться за Кубок Гагарина. Минское „Динамо“? Я бы не рассматривал их. У клуба очень сильное нападение и хорошая линия вратарей, но, на мой взгляд, в обороне должны быть другие игроки», — сказал Гомоляко.

