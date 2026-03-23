23 марта 2026 в 19:21

В одной из стран могут закрыться все АЗС из-за нехватки топлива

В Бангладеш предупредили о возможном закрытии всех АЗС из-за дефицита топлива

Все автозаправочные станции в Бангладеш могут закрыться «в любой момент» из-за острой нехватки топлива, сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на заявление бангладешской ассоциации владельцев АЗС. В объединении охарактеризовали ситуацию как крайне тяжелую, отметив, что ежедневный объем поставок нефтяными компаниями значительно ниже спроса.

Помимо дефицита, ситуацию усугубляет ажиотажный спрос: клиенты стоят в очередях по несколько часов, а владельцы мотоциклов скупают бензин для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам. В ассоциации также сообщили о росте рисков в области безопасности. Уже зафиксированы случаи вооруженных ограблений, когда организованные группы ночью заставляли владельцев открывать колонки и силой сливали топливо.

Зависимость Бангладеш от импорта нефти из стран Ближнего Востока высока, пишет местная газета The Daily Star со ссылкой на данные таможни. Порядка 63% от всего объема поступают из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.

Ранее сообщалось, что азиатские энергетические компании вынуждены возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса. Сдвиг спровоцирован операцией США и Израиля против Ирана, из-за которой поставки СПГ через Ормузский пролив практически парализованы.

Бангладеш
АЗС
топливо
бензин
спрос
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Россия

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения


