ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) «уволил» президента США Дональда Трампа, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев указал на промах Евросоюза в энергетическом вопросе, генсек НАТО Марк Рютте заявил о желании Киева заключить мирное соглашение с Россией — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Иран поставил Трампа на место? Как КСИР отправил президента «в отставку»

Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари обратился к президенту США Дональду Трампу на английском языке, передало иранское агентство Tasnim. Военнослужащий заявил, что американский лидер уволен, начав свой спич со слов «Эй, Трамп!».

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакомо это предложение. Спасибо за внимание к этому вопросу», — сказал спикер центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» во время своего выступления 22 марта.

Трамп нередко завершает свои публикации в соцсети Truth Social фразой «Спасибо за внимание к этому вопросу».

Обращение Зольфагари прозвучало на фоне ультиматума американского лидера. Хозяин Белого дома заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По его словам, США начнут с самого крупного объекта.

Электростанция на юге Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замглавы МИД России Андрей Руденко в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», комментируя угрозы Трампа, выразил надежду, что у США хватит благоразумия не угрожать иранской атомной электростанции «Бушер».

«Я представляю, что „Бушер“ не будет входить в этот список, поскольку последствия будут просто катастрофические для всех. Думаю, что у американского руководства хватит благоразумия не делать этого», — сказал он.

23 марта Трамп неожиданно заявил об «очень хороших» и продуктивных переговорах с Ираном. Он велел отложить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики и приказал приостановить атаки на пять дней.

Тем временем в Иране подчеркнули, что Вашингтон и Тегеран не вели переговоров. По словам высокопоставленного представителя службы безопасности, с начала конфликта и до настоящего момента Тегерану поступали сигналы от ряда посредников, однако пока иранская сторона настаивает на продолжении обороны.

Несмотря на это, Трамп утверждает, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку в течение пяти дней. Как сообщила журналистка Мария Бартиромо, мирное соглашение могут подписать еще раньше, так как Тегеран «очень хочет» восстановить мир.

Брюссель в аутсайдерах: Дмитриев указал на серьезный промах ЕС

Брюссель стоит в конце очереди за российскими энергоресурсами, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так глава РФПИ прокомментировал пост в аккаунте BRICS News на фоне визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию. Стороны обсудят вопросы сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и энергетики.

«ЕС в конце очереди», — отметил он.

Дмитриев и прежде предрекал Евросоюзу незавидное положение в гонке за энергоресурсами. В ночь на 22 марта он опубликовал в соцсети X пост, в котором заявил, что Брюссель в скором времени попытается вернуться к закупкам российских нефти и газа.

Дмитриев поделился публикацией экономиста Кристофа Барро, в которой тот перечислил меры, принимаемые европейскими странами для борьбы с растущими ценами на энергоносители. По мнению главы РФПИ, эти действия не помогут Евросоюзу справиться с «крупнейшим энергетическим кризисом в истории».

Очередь на АЗС, Испания Фото: Marta FernaNdez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они гордо встанут в конце», — подчеркнул дипломат.

Глава РФПИ также отмечал, что жителей Европы и Великобритании ждут бытовые проблемы из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии. Он пояснил: неоплаченные счета, проблемы с домашней техникой и личным авто — вот что принесут европейцам разногласия с Москвой.

Киев взмолился о мире? Рютте выдал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, украинский лидер счел необходимым удостовериться, что Москва готова к этому, передает CBS News.

Рютте отметил, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне. Политик захотел донести свою готовность до России, констатировал генсек, подчеркнув, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесем это до русских, чтобы убедиться, что они готовы играть по правилам», — сказал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине при условии устранения его первопричин. Глава государства подчеркивал, что Россия стремится завершить конфликт мирными средствами. Среди условий прекращения огня он называл вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, нейтральный и безъядерный статус Украины, ее денацификацию и демилитаризацию, а также отмену всех антироссийских санкций.

Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press

В настоящее время трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины поставлены на паузу. Как заявил 19 марта представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва продолжает сотрудничать с Киевом по вопросу обмена пленными и телами погибших.

