Путин подписал закон о доходах с пенсионных взносов

Путин подписал закон о праве граждан на инвестдоход с пенсионных взносов

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, передает пресс-служба Кремля. Гражданам гарантируется это право даже в том случае, если взносы были возвращены работодателю.

В закон об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии внесены изменения в части обеспечения гарантии получения дохода от размещения страховых взносов на накопительную пенсию, — говорится в сообщении.

Инвестиционный доход от временного размещения страховых взносов будет зачисляться на пенсионные счета. Документ также устанавливает порядок расчета средств, подлежащих исключению из резерва для последующего отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

